Redovisningsexpert till internationell koncern
2025-08-21
Vill du arbeta med redovisning i en komplex och internationell koncernmiljö och samtidigt utvecklas i en framåtlutad organisation?
Soros Consulting söker nu en redovisningsexpert till vår kunds Finance Business Support - R2R (Record to Report / General Accounting).
Om rollen
Du blir en del av en central redovisningsfunktion som levererar expertis inom IFRS och lokala redovisningsprinciper med fokus på kvalitet, noggrannhet och utveckling. Organisationen ansvarar för att:
Säkerställa bokslut och finansiella rapporter.
Hantera externa revisionsprocesser i nära dialog med interna och externa intressenter.
Tillhandahålla expertstöd inom redovisning, rapportering och processutveckling.
En del av redovisningsarbetet är outsourcat till en global leverantör, vilket innebär att en viktig del av ditt uppdrag blir att samordna, kvalitetssäkra och vidareutveckla leveranserna.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Hantera huvudboken i enlighet med lag- och interna krav.
Säkerställa korrekta bokningar enligt IFRS och lokala redovisningsregler.
Upprätta finansiella rapporter och årsredovisningar för juridiska enheter.
Leda externa revisionsprocesser.
Beräkna och kvalitetssäkra avsättningar och periodiseringar.
Delta i systemavslut, utföra kontroller samt säkerställa regelefterlevnad.
Driva förbättringar av processer och rutiner.
Delta i utvecklingsprojekt inom Finance Business Support och koncernen.
3-5 års erfarenhet av redovisning i större organisation eller koncern.
Mycket goda kunskaper i IFRS och minst en uppsättning lokala redovisningsprinciper.
God förståelse för Finance-processer, särskilt R2R.
Stort intresse för systemstöd och IT-baserad rapportering.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Du brinner för redovisning och ser alltid möjligheter till förbättring. Du är proaktiv, lösningsorienterad och trivs i en miljö som präglas av förändring. Du gillar att samarbeta och utveckla andra, men kan också ta ansvar självständigt.
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett konsultbolag specialiserat på att matcha erfarna specialister och ledare till strategiska roller inom energi, industri, infrastruktur, fastigheter och telekommunikation. Vi är en långsiktig partner till några av Nordens största bolag och erbjuder våra konsulter spännande uppdrag, trygghet och möjlighet att växa i komplexa miljöer.
