Redovisningsexpert Med Ifrs-Kompetens

Vi söker en erfaren och engagerad redovisningsexpert till ett spännande konsultuppdrag i Göteborg. Du blir en viktig del av ett globalt team som arbetar med koncernredovisning och finansiell rapportering enligt IFRS. Här får du möjlighet att bidra med din specialistkompetens i en internationell miljö med högt tempo, komplexa frågor och många kontaktytor.
Om rollenSom Senior Expert inom koncernredovisning ansvarar du för att säkerställa korrekta och högkvalitativa finansiella rapporter. Du arbetar med bokslut, månadsanalyser och underlag till externa rapporter. Rollen innebär nära samarbete med interna intressenter och externa revisorer, samt att bidra i projekt kopplade till digitalisering och utveckling av redovisningsprocesser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifterStödja arbetet med koncernens finansiella rapportering enligt IFRS Delta i framtagandet av årsredovisning och delårsrapporter Analysera och kvalitetssäkra redovisningsdata på koncernnivå Samarbeta med olika delar av organisationen för korrekt redovisning av affärstransaktioner Kommunicera med externa revisorer Utföra ad hoc-analyser och bidra i utvecklingsprojekt inom redovisning och digitalisering
Vi söker dig medAkademisk examen inom ekonomi/redovisning Flera års erfarenhet av redovisning, gärna kombinerat med koncernredovisning Djup erfarenhet av IFRS-relaterade frågor Erfarenhet av redovisning kopplat till pensioner och skatt på koncernnivå Erfarenhet från internationella finansmiljöer är meriterande Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift
UppdragetPlats: Göteborg (på plats 100%) Omfattning: Heltid Period: 24 november 2025 - 12 maj 2026
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
