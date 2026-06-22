Redovisningsekonomer sökes i Linköping!
Academic Work Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Linköping Visa alla redovisningsekonomjobb i Linköping
2026-06-22
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Sommaren och examen närmar sig, och nu är det dags att tänka på din framtid! Är du på jakt efter ditt första jobb och intresserad av vägledning och coachning?
Vi söker både dig som är nyutexaminerad och redo att starta din karriär, och dig som redan har erfarenhet som redovisningsekonom sedan tidigare och letar efter nästa utmaning.
Välkommen att skicka in din ansökan för möjlighet att prata vidare med oss om vilken väg som passar bäst för just dig!Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Att ta examen som redovisningsekonom öppnar upp en värld av möjligheter – men det kan också göra det svårt att veta exakt vilken väg man ska ta. Kanske är du osäker på om det är byrålivet, en intern ekonomifunktion eller ett specifikt affärssystem som passar dig bäst? Eller så vet du precis vad du vill men har ännu inte hittat rätt roll.
På Academic Work är vi ledande inom bemanning och rekrytering av nyexaminerade talanger i början av sin karriär. Vår expertis ligger i att matcha rätt ingenjör med rätt roll. Genom vårt breda samarbete med företag i olika branscher har vi lärt känna både de vanliga och de mer oväntade tekniska avdelningarna – kanske finns din drömroll där du minst anar det? Låt oss vara ditt bollplank och hjälpa dig hitta rätt!
Syftet med denna annons är att ge dig möjlighet att lämna en intresseanmälan för ett karriärsamtal med oss. Vi vill skapa långsiktiga kontakter och vara din karriärspartner när du tar de första stegen i din yrkesbana.
Vi söker dig som
Är i slutskedet av dina studier eller nyligen tagit examen som redovisningsekonom eller civilekonom.
Har erfarenhet av att arbeta som redovisningsekonom.
Observera att detta endast är en intresseanmälan och att vi kommer att spara ner ditt CV för framtida öppningar. Vi kan komma att höra av oss för att boka in karriärsamtal med dig under våren. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "39RRS3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Gamla Tanneforsvägen 92 (visa karta
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582 52 LINKÖPING Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9973564