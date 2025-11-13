Redovisningsekonomer - se hit!
Gigstep AB / Redovisningsekonomjobb / Helsingborg
2025-11-13
Nu söker vi på Gigstep en redovisningsekonom till en av våra kunder i Malmö! En roll där du kommer få ett brett ansvar inom redovisning - från löpande bokföring till årsredovisning - med fokus på att säkerställa effektiva processer och korrekt rapportering i en växande verksamhet.
Här kommer du få ett självständigt ansvar för hela redovisningskedjan, inklusive kundreskontra, fakturering, avstämningar, bokslut och årsredovisning. Rollen omfattar även delta och driva projekt, såsom systembyten och digitalisering. Utöver det kommer du även att ha nära samarbete med controlling och övriga ekonomifunktioner.
Arbetsuppgifter Löpande redovisning och bokföring
Kundreskontra
Avstämningar och bokslut
Årsredovisning
Digitalisering
Driva förändringsarbete
Samarbete med controlling och övriga ekonomifunktioner
Kvalifikationer Civilekonomexamen eller motsvarande
Minst 5-6 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
God förståelse för hela redovisningskedjan, inklusive bokslut och årsredovisning
Vi blir extra imponerade om du även har erfarenhet av koncernredovisning eller kanske till och med erfarenhet av systembyten eller integration av nya bolag.
Vem är det vi söker?Vi söker dig som är ansvarstagande, självgående och strukturerad, samtidigt som du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta. Du har förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och rutiner. Urval sker löpande, vänta inte med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/ Arbetsplats
Gigstep Kontakt
Moa Hagman moa.hagman@gigstep.se 0707497270 Jobbnummer
9604119