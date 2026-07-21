Redovisningsekonom, vikariat
Go-Ahead AB / Redovisningsekonomjobb / Nybro Visa alla redovisningsekonomjobb i Nybro
2026-07-21
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Go-Ahead Sweden är ett ledande transportföretag som strävar efter att erbjuda säkra, pålitliga och hållbara transportlösningar. Vi ingår i en global koncern med 27.000 medarbetare runt om i världen. Vi finns idag på ett 30-tal orter i Sverige.
Vårt uppdrag
Vi är här för att sammanföra människor och samhällen. Vi gör detta genom att ta hand om våra medarbetare, våra kunder, våra fordon, vårt samhälle och miljön. Hos oss får du möjlighet att vara en del av ett team som arbetar för att utveckla och effektivisera kollektivtrafiken i Sverige.Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Vi söker en strukturerad och engagerad redovisningsekonom som vill bli en del av vårt ekonomiteam. Tjänsten rapporterar till Finance Director och ansvarar för att säkerställa korrekt redovisning, efterlevnad av regelverk samt finansiell rapportering inom verksamheten.
Som Redovisningsekonom ansvarar du för att upprätthålla korrekta finansiella register, stödja månads- och årsbokslut samt säkerställa efterlevnad av redovisningsprinciper och interna riktlinjer. Du kommer att samarbeta nära verksamhetsansvariga, externa revisorer, leverantörer, kunder och övriga medarbetare inom ekonomiavdelningen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Finansiell redovisning och rapportering
Ansvara för korrekt löpande redovisning och bokföring.
Upprätta och granska balansavstämningar.
Stödja månads-, kvartals- och årsbokslut.
Medverka vid framtagande av årsredovisning och revisionsunderlag.
Säkerställa efterlevnad av redovisningsstandarder, skatteregler och interna kontrollrutiner.
Leverantörs- och kundreskontra
Ansvara för och stötta processer inom leverantörs- och kundreskontra.
Följa upp utestående fordringar och skulder samt utreda avvikelser.
Säkerställa korrekt och effektiv hantering av fakturor och betalningar.
Intern kontroll och regelefterlevnad
Upprätthålla starka interna kontrollrutiner och dokumenterade processer.
Stödja interna och externa revisioner.
Identifiera risker och föreslå förbättringar inom ekonomiprocesser.
Samarbete och kommunikation
Samarbeta nära verksamhetsansvariga och stödfunktioner.
Ge ekonomiskt stöd och vägledning till kollegor.
Bidra till förbättrings- och utvecklingsinitiativ inom ekonomiavdelningen.
Vi söker dig som har
Erfarenhet av redovisning eller liknande ekonomifunktion.
God kunskap om redovisningsprinciper och finansiell rapportering.
Erfarenhet av ERP-system och ekonomisystem.
Mycket goda kunskaper i Excel samt god analytisk förmåga.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad, noggrann och analytisk. Du tar egna initiativ, arbetar ansvarsfullt och är en person som andra kan lita på. Du har lätt för att samarbeta och trivs i en serviceinriktad roll med många kontaktytor. Vidare har du ett intresse för utveckling och förbättringsarbete och bidrar aktivt till att skapa effektiva processer och rutiner.
Detta är inledningsvis ett vikariat för att täcka en föräldraledighet till och med juni 2027. För rätt person finns det dock goda möjligheter att tjänsten kan utvecklas till en permanent anställning längre fram, beroende på verksamhetens behov.
Vi erbjuder
En viktig roll i en verksamhet med höga ambitioner med möjlighet att kunna påverka och bidra till utvecklingen av ekonomifunktionen. Hos oss får du ett engagerat och stöttande team som kollegor.
Bli en del av Go-Ahead Sweden och bidra till att forma framtidens kollektivtrafik med oss. Vi ser fram emot din ansökan och att välkomna dig till vår gemenskap. 🚍 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Go-Ahead AB
(org.nr 556360-2522), https://www.go-ahead.se/
Prästgårdgränd 4 (visa karta
)
382 33 NYBRO Arbetsplats
Go-ahead Sweden Kontakt
Ekonomichef
Marco Lo Cicero marco.locicero@go-ahead.se 0481-490311 Jobbnummer
10007961