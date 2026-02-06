Redovisningsekonom till Västerås
2026-02-06
Vi på The Finance Family söker nu till vår kund i Västerås en redovisningsekonom för ett längre konsultuppdrag. Under uppdraget blir du anställd hos oss. The Finance Family är ett auktoriserat rekryterings och bemanningsföretag med kollektivavtal och försäkringar för alla våra anställda.
Som redovisningsekonom hos vår kund blir du en viktig del av den svenska ekonomiavdelningen. Uppgifter som ingår i uppdraget är:
Att vara delaktig vid månads-, kvartals- och årsbokslut.
Assistera vid rapportering.
Ansvara för rapportering av skattedeklarationer, moms, arbetsgivaravgifter, EU-statistik samt annan rapportering till myndigheter och tredje part.
Medverka vid upprättande av årsredovisning och inkomstdeklarationer.
Månatliga avstämningar av olika konton.
Utveckling och förbättring av finansiella processer.Publiceringsdatum2026-02-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom redovisning och sannolikt arbetat ca 5 år i en liknande roll. Självklart är du noggrann och kvalitetsmedveten samt van att arbeta självständigt men som samtidigt jobbar bra ihop med andra. För att lyckas i rollen behöver du vara trygg i din redovisningskunskap samt vara proaktiv. Du är trygg i Excel och van att arbeta i flera olika system. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "financefamily 791". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Finance Family AB
