Redovisningsekonom till välfärd Gävle
2026-01-07
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Vill du vara ett verksamhetsnära stöd och arbeta med redovisning, ekonomiska underlag och månadsbokslut? Då har vi en spännande tjänst för dig på Välfärd Gävle! Vi söker nu en kunnig redovisningsekonom som kan bidra till att göra Gävle mer effektivt och kvalitativt.
Som redovisningsekonom hos oss kommer du att vara ett nära verksamhetsknutet administrativt stöd till Välfärd Gävles kärnverksamheter. Du blir en del av ett kompetent team bestående av redovisningsekonomer, ekonomer, controller och avgiftshandläggare. Du kommer att samarbeta med personer i olika sammanhang och funktioner. Du kommer även att arbeta med att effektivisera och utveckla rutiner och processer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera ansvar för den löpande redovisningen, fakturahantering, bokslutsarbete och bokslutsavstämningar. Du vägleder chefer och personal i redovisningsfrågor inom sektorn och deltar regelbundet i verksamhetsmöten och representerar Välfärd Gävle i olika forum inom kommunen. Du kommer även arbeta med internkontroller samt kvalitetssäkring av redovisningen. Verksamheten är under ständig förändring och utveckling, vilket innebär att arbetsuppgifter kan förändras över tid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole-/universitetsexamen med inriktning mot redovisning eller annan för tjänsten relevant utbildning eller arbetslivserfarenhet vi bedömer som likvärdig. Du har några års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, gärna inom offentlig sektor, samt är erfarenhet av ekonomisystemet Unit4 ERP meriterande. Vidare har du gedigen förståelse för redovisningsprinciper och trygghet i bokslutsprocessen samt goda kunskaper i Office-paketet.
För att lyckas i rollen är du noggrann och strukturerad med förmåga att se detaljer utan att tappa helhetsperspektivet. Du är prestigelös i ditt samarbete med andra och har en förmåga att hitta alternativa lösningar på uppkomna problem. Vidare ser vi gärna att du är effektiv och ansvarstagande med fokus på att nå verksamhetens mål, du är flexibel och har förmåga att hantera växlande arbetsbelastning. Du är tydlig och pedagogisk i ditt sätt att kommunicera och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Vi erbjuder dig:
Samarbete, bemötande och kvalitet är de viktigaste framgångsfaktorerna i vår gemensamma värdegrund. Hos oss får du arbeta brett och utvecklande med ekonomi i en organisation som värdesätter engagemang, öppenhet och en strävan efter utveckling och förbättringar. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt engagerade ekonomiteam!
Intervjuer kommer ske under vecka 6.
Inom Gävle kommun finns ett beslut om rätt till heltid, det innebär att tillsvidareanställda kan begära att tjänsten ska vara en heltidsanställning. Denna begäran ska tillgodoses inom sex månader, tidigast räknat från anställningens första dag. För att få rätten till heltid tillgodosedd kan du behöva utföra andra arbetsuppgifter än de som i normalfallet ingår inom ramen för din anställning.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
