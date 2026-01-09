Redovisningsekonom till Uppsala Universitet
Adecco Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Uppsala Visa alla redovisningsekonomjobb i Uppsala
2026-01-09
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-09Om tjänsten
Nu söker vi en redovisningsekonom till Uppsala universitet för att arbeta på avdelningen ISP, International Science Programme. Arbetsuppgifterna inkluderar ekonomisk redovisning, granskning av revisionsrapporter och se till att rapporterna uppfyller bidragsgivares krav.
ISP är en avdelning med 13 medarbetare och är placerade på Ångström Laboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 där banbrytande forskning inom ett brett fält av naturvetenskap, teknologi, matematik och informationsteknologi bedrivs.
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten som redovisningsekonom är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående eller enligt överenskommelse. Uppdraget beräknas pågå cirka sex månader (totalt 1 000 timmar).
Möjlighet att jobba på distans är begränsad men vissa möjligheter föreligger under förutsättning att verksamheten tillåter det.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning inom ekonomi eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning inom aktuellt område samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som redovisningsekonom
• Goda kunskaper i MS Office-paketet, framförallt Excel
• Mycket goda kunskaper inom redovisning
• Goda kunskaper i förekommande bokföringssystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska såväl i tal som i skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten
• Erfarenhet av statlig redovisning
• Erfarenhet av arbete i Raindance
• Erfarenhet av att ha granskat andra aktörers redovisning och "följt upp dem"
Om dig
För att lyckas i rollen som redovisningsekonom ser vi att du är en mycket skicklig Excel-användare och att du med fördel har erfarenhet av ekonomisystemet Raindance. Du har mycket goda kunskaper inom redovisning och det är starkt meriterande med tidigare erfarenhet av att granska andra aktörers redovisning. I rollen behöver du känna dig trygg i att ställa krav och påtala avvikelser på ett sakligt och professionellt sätt. Vi ser därför att du kan agera kravställande samtidigt som du är tålmodig, lösningsorienterad och ödmjuk i din kommunikation.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2026-01-14.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
National Recruiter
Anki Arnquist Anki.Arnquist@adecco.se Jobbnummer
9675027