Redovisningsekonom Till Teqt Group
2025-09-30
Vill du arbeta brett och självständigt med redovisning men samtidigt ha tryggheten i erfarna kollegor och en närvarande chef? Då kan detta vara nästa steg för dig!
Hos TEQT Group får du chansen att arbeta i en stabil men expansiv miljö där kvalitet, kundnöjdhet och lönsamhet står i centrum. Med över 40 bolag i Norra Europa och fortsatt internationell tillväxt i sikte, söker vi nu en trygg och nyfiken redovisningsekonom som vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa!
Om rollen
Hos oss får du möjligheten att ta ansvar för hela ekonomiflödet från fakturahantering och löpande bokföring till bokslut, löner och deklarationer. Du kommer arbeta med ett par av koncernens dotterbolag i västra Sverige och ha din bas på vårt trevliga kontor på Kärrlyckegatan 27 i Arendal, Göteborg.
Det här är en roll där du får kombinera självständighet med samarbete. Du driver själv dina bolag framåt och blir den naturliga kontaktpunkten för bolagen i enklare ekonomiska frågor, men du har också en chef nära till hands samt kollegor i koncernen att bolla med när det behövs. Erfarenhet av projektredovisning är meriterande likaså erfarenhet av Fortnox, årsredovisningar och systembyten, men saknar du den biten får du stöd och möjlighet att utveckla den kompetensen hos oss.
Dina främsta arbetsuppgifter
• Fakturahantering och löpande bokföring
• Månadsbokslut
• Löner
• Deklarationer
Vem är du?
Vi söker dig som vill arbeta brett och äga dina processer från start till mål. Du är trygg i din kompetens (med utrymme för utveckling), självgående och strukturerad, men också prestigelös och enkel att samarbeta med.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Minst ett par års erfarenhet av redovisning
• God systemvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya verktyg
• Relevant utbildning inom ekonomi
• Erfarenhet av lönehantering
• Strukturerad med god förståelse för att planera din tid för att möta deadlines
• Körkort. Dagsresor inom västra Sverige för att träffa bolagen kan förekomma
Varför söka tjänsten?
Det här är en unik möjlighet för dig som vill växa och utvecklas i din roll som redovisningsekonom. Du får:
• Helhetsansvar från löpande flöden till bokslut och lön
• Bli en del av ett team i en snabbväxande entreprenörsdriven koncern med familjär stämning
• Trygghet i teamet där du är självgående men har alltid kollegor och en chef nära till hands
