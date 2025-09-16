Redovisningsekonom till storbank
Academic Work Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Solna Visa alla redovisningsekonomjobb i Solna
2025-09-16
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vi söker dig med viss tidigare erfarenhet av redovisning för ett konsultuppdrag hos en av Sveriges största banker. Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
OM TJÄNSTEN
För en av Sveriges största banker söker vi nu en redovisningsekonom för ett långsiktigt konsultuppdrag med start januari 2025 där uppdraget initialt sträcker sig till slutet av september 2026. I rollen som redovisningsekonom kommer du att spela en avgörande roll i att hantera viktiga redovisningsprocesser, inklusive dagliga, veckovisa och månadsvisa bokföringar, avstämningar och uppföljningar. Du kommer att ansvara för att stänga månadens huvudböcker och bankkonton, och säkerställa korrekt och tidsenlig finansiell rapportering.
Bakgrundskontroll
• För denna process krävs ett utdrag ur belastningsregistret. Blir din ansökan aktuell kommer vi uppmana dig att följa denna länk och trycka på "Till e-tjänst för registerutdrag" ansöka om "Kontroll av egna uppgifter". Öppna inte detta kuvert. Detta öppnar vi i samband med ett erbjudande.
• Kreditupplysning, genomförs i samband med ett erbjudande.
• En sekretessbilaga för banken signeras i samband med anställningsavtalet.Som redovisningsekonom kommer du att spela en central roll i att säkerställa korrekt och effektiv finansiell rapportering. Du kommer att arbeta med en bredd av uppgifter och bidra till att optimera de ekonomiska processerna.
Du erbjuds
Vår klient erbjuder en utvecklande roll i en stabil organisation med goda förmåner och möjligheter till personlig och professionell utveckling.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
• Hantera viktiga redovisningsprocesser, inklusive dagliga, veckovisa och månadsvisa bokföringar, avstämningar och uppföljningar
• Ansvara för att stänga månadens huvudböcker och bankkonton, och säkerställa korrekt och tidsenlig finansiell rapportering
• Hantera kortunderlagsleveranser till Agresso, hantera relaterade bankkonton, utföra dagliga avstämningar samt övervaka bokföring i huvudboken
• Identifiera och hantera eventuella problem som uppstår mellan system, i samarbete med relevanta intressenter för att effektivt lösa problem
VI SÖKER DIG SOM
• Har 1-2 års erfarenhet som ekonom (deltid eller heltid)
• Har en universitetsutbildning eller yrkeshögskoleutbildning inom ett relevant område
• Har flytande kunskaper svenska i både i tal och skrift
• Har goda kunskaper i engelska
Meriterande kvalifikationer:
• Kunskaper i Excel
• Kunskaper i Agresso
• Tidigare erfarenhet av arbete på bank
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Noggrann och strukturerad
• Lösningsorienterad
• Samarbetsförmåga inom team
• God kommunikationsförmåga
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114514". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9510004