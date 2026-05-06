Redovisningsekonom till Stockholms universitet
2026-05-06
Publiceringsdatum2026-05-06Om tjänsten
Arbetsuppgifterna som ska utföras innebär en kombination av uppgifter som Redovisningsekonom och som Controller. Du kommer huvudsakligen arbeta med redovisning och ekonomisk uppföljning av externfinansierade forskningsbidrag, inkl. EU-bidrag. Arbetsuppgifterna innebär bland annat upprättande av projektbudget, löpande uppföljning, utredningar, analyser, prognoser, samt återrapportering och slutredovisning av projekten.
Du kommer även att arbeta med framtagning av relevanta rapporter, rekvirering av forskningsbidrag, samt andra ekonomirelaterade arbetsuppgifter. Här används i huvudsak Raindance, Primula, QlickSens och Excel.
Syftet med uppdraget är att utföra projektuppföljningar för bidragsproje. Du tillhör den ekonomiska sektionen som består av fyra ekonomer och två ekonomiadministratörer, sektionen leds av en samordnare. Arbetet innebär även ett nära samarbete med forskare, där du och din kollega ansvarar för era respektive forskargrupper. Inom ekonomigruppen stöttar man varandra och hjälps åt där det behövs. Uppdraget erbjuder dig en stimulerande arbetsplats i en internationell miljö med varierande arbetsuppgifter och trevliga kollegor.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid (100%) med start så snart som möjligt och beräknas pågå i sex (6) månader. Uppdraget kan sedan förlängas vid två tillfällen á tre månader.
Krav för tjänsten:
• Gymnasium eller likvärdig utbildning inom aktuellt område
• Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet som redovisningsekonom
• Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet som controller
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunskaper i förekommande bokföringssystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
• Kunskaper i analysverktyg (exempelvis QlikView, Insikt och Power BI)
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska i såväl i tal som i skrift.
• Mycket goda kunskaper i Excel
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Tidigare erfarenhet av att arbeta med liknande uppgifter i ekonomisystemet Raindance eller i personalsystemet Primula
• Arbetat med projektuppföljningar och anslagsmedel
• Erfarenhet från högskolesektorn, annan statlig verksamhet eller liknande
• Erfarenhet av ekonomisk EU-redovisning
Om dig
Vi söker en person som är noggrann, strukturerad och tar stort ansvar i sitt arbete. Du är driven och har en stark förmåga att planera och organisera dina arbetsuppgifter - även under perioder med hög arbetsbelastning och tighta deadlines. Du är stresstålig och har en god prioriteringsförmåga som gör att du kan leverera med kvalitet även när tempot är högt.
I rollen, som är en stödfunktion, är det viktigt att du är social, serviceinriktad och trivs med att samarbeta med andra människor. Du har mycket god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Vi ser också att du är nyfiken, flexibel och har en öppen inställning till förändring. Du har en god problemlösningsförmåga och ser möjligheter där andra ser hinder.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande med sista ansökningsdag 2026-05-15
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via e-post: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
172 41 SOLNA
Anki Arnquist Anki.Arnquist@adecco.se
