Redovisningsekonom till Statlig myndighet i Kalmar
Adecco Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Kalmar Visa alla redovisningsekonomjobb i Kalmar
Nu söker vi en analytisk och kommunikativ redovisningsekonom till ett spännande uppdrag hos en statlig myndighet med placering i Kalmar.
Enheten Ekonomi står inför ett ökat inflöde av underlag för utbetalningar till föreningar. Vissa av underlagen innehåller felaktiga betalningsreferenser som behöver rättas till innan utbetalning kan genomföras. Denna hantering sker för närvarande manuellt och innebär ett ökat behov av resurser inom enheten under en begränsad period.
Förekommande arbetsuppgifter:
• Arbete i ekonomisystem UNIT4 erp (Agresso)
• Arbete med avstämningar, felsökningar och kontroller
• Skapa rutiner och processer
• Hantering av kundfakturering och automatiskt skapande av kundfaktura
• Arbeta med betalningar och bankfiler Arbeta med kundreskontra
• Uppdraget kan förändras där till exempel konsulten kan komma att ingå i projekt, i rollen som expert
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten som redovisningsekonom är ett konsultuppdrag på heltid med start 2025-10-06 och beräknas initialt pågå till och med 2026-04-05. Uppdraget kan därefter förlängas med ett (1) tillfälle, med sex (6) månader som längst till och med 2026-10-05.
Uppdraget genomförs på plats i Kalmar under ordinarie kontorstider, samt vid behov via digitala kanaler såsom Skype. Fördelningen mellan distansarbete och arbete på plats anpassas utifrån verksamhetens behov.
Resor till myndighetens kontor i Stockholm kan förekomma.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning inom ekonomi eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning inom aktuellt område samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som redovisningsekonom
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Goda kunskaper i förekommande bokföringssystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
• Erfarenhet av statlig redovisning
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska såväl i tal som i skrift.
• Minst två (2) års erfarenhet av att arbeta på en svensk statlig myndighet.
• Kunna påbörja uppdraget tidigast 2025-10-06 och senast 2025-10-08.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten
Nedanstående erfarenheter bör vara inom de tre (3) senaste åren
• Minst två (2) års erfarenhet av att arbeta med UNIT4 erp (Agresso).
• Minst två (2) års erfarenhet av kundfakturering och automatiskt skapande av kundfakturor.
• Minst två (2) års erfarenhet av hantering av betalningar och bankfiler.
• Minst två (2) års erfarenhet av arbete med leverantörsreskontra.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2025-09-25.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller epost: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Ass. National Recruiter
Hannah Trollsås Hannah.Trollsas@adecco.se Jobbnummer
9521058