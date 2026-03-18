Redovisningsekonom till Stardist i Falun
2026-03-18
Redovisningsekonom till expansiva Stardist i Falun - Var med på vår digitala resa!
Är du en prestigelös och noggrann ekonom som trivs i en föränderlig miljö? Vill du spela en nyckelroll när vi tar nästa steg i vår digitalisering? Stardist söker nu en engagerad kollega till vårt team i Falun!
Om rollen
Som redovisningsekonom hos oss får du en bred och varierad roll. Du blir en del av ett sammansvetsat team där vi hjälps åt för att leverera bästa möjliga service till våra ca 1 000 uppdragsgivare.
Just nu befinner vi oss i en spännande fas då vi ska byta affärssystem från Visma Business till Fortnox. Här får du vara med och påverka hur våra framtida arbetssätt utformas.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Löpande bokföring och månadsavstämningar.
Reskontrahantering (leverantörsfakturor och kommission).
Moms- och skatteredovisning.
Betalningar och bankärenden.
Löpande administrativt stöd till organisationen.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din ekonomiska kunskap och som sprider positiv energi omkring dig. Eftersom vi arbetar nära våra kunder och partners är du en naturlig kommunikatör som trivs med många kontaktytor.
Vi söker dig som har:
Ekonomisk utbildning (gymnasienivå är ett krav, eftergymnasial utbildning är meriterande).
Erfarenhet av praktiskt redovisningsarbete och reskontra.
God systemvana och goda kunskaper i Excel.
Förmåga att arbeta strukturerat och noggrant, även när tempot periodvis är högt.
Flytande kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är ett stort plus om du tidigare har arbetat i Fortnox eller har erfarenhet av systembyten, men det viktigaste är din inställning och din vilja att lära.
Vad erbjuder vi?
På Stardist möts du av en jordnära och familjär atmosfär. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar och vår flexibilitet. Hos oss är du inte bara en i mängden - vi värdesätter din potential och vill att du ska växa tillsammans med oss.
Flexibilitet: Vanliga kontorstider med goda möjligheter till flex.
Trygghet: Kollektivavtal och fast lön.
Gemenskap: Vi anordnar regelbundet aktiviteter för att stärka teamkänslan.
Plats: Korsnäs, Falun
Om Stardist
Sedan 1994 har Stardist levererat helhetslösningar för logistik, e-handel, fakturering och kundtjänst, med fokus på förlag och andra aktörer som vill nå återförsäljare och konsumenter. Idag har vi drygt 1000 uppdragsgivare under vårt tak, varav 95 % är bokförlag, och bedriver grossistverksamhet med bland annat 25000 engelskspråkiga titlar.
Praktisk information
Omfattning: 80-100 % (enligt överenskommelse).
Anställningsform: Tillsvidare.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
