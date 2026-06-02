Redovisningsekonom till Splay One & Appelberg
2026-06-02
Följ med Caybon, en ledande internationell koncern inom digital marknadsföring, på en spännande resa! Här får du ta helhetsansvar för redovisningen i en kreativ miljö med fokus på framgångsrika Splay One Norge & Appelberg Publishing Group AB.Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
Som redovisningsekonom hos oss tar du ett självständigt helhetsansvar för redovisning, rapportering och finansiell administration för delar av Caybons nordiska verksamhet. Du säkerställer hög kvalitet i bokslut och regelefterlevnad samt fungerar som en central kontaktpunkt mot verksamheten, revisorer och externa samarbetspartners.
Du tillhör moderbolaget Caybon men arbetar operativt primärt mot Splay One Norge och Appelberg Publishing Group AB. Du har din arbetsplats på huvudkontoret i Stockholm och arbetar i nära samarbete med Business Controller / ekonomiansvarig, som du även rapporterar till.
Du erbjuds
Ett brett helhetsansvar: En stimulerande roll där du får kombinera operativt redovisningsarbete med processutveckling för flera starka varumärken inom koncernen.
En kreativ miljö: Du blir en del av en öppen, dynamisk och snabbrörlig miljö där affär, media och digitalt innehåll möts.
Utveckling: Möjlighet att sätta din prägel på ekonomifunktionen, driva förbättringsarbete och bygga starka interna relationer.Dina arbetsuppgifter
Löpande ekonomi: Ansvara för daglig redovisning, bokföring, reskontra, utlägg samt bank- och kassaflödesavstämningar.
Bokslut & deklaration: Upprätta månads-, kvartals- och årsbokslut samt årsredovisningar, skatte- och inkomstdeklarationer samt momsredovisning.
Projekt & kontroll: Hantera projektredovisning och projektavstämningar.
Revision: Äga revisionsprocessen och agera primär kontaktperson gentemot revisorer och myndigheter.
Löneadministration: Ansvara för underlag till extern lönebyrå samt hantera pensioner, försäkringar och semesterskulder.
System & processer: Vara systemägare/kontaktperson för ekonomi- och projektsystem samt driva digitalisering och effektivisering.
Avtalshantering: Övergripande administration och struktur kring anställnings-, kund- och leverantörsavtal.
Vi söker dig som har
Akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande utbildning.
Ett par års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete, med erfarenhet av självständigt arbete med månads- och årsbokslut, finansiell rapportering samt revisionsprocesser.
Goda kunskaper inom svensk redovisning och skattehantering.
Erfarenhet av projektredovisning och löpande ekonomiadministration.
Mycket goda kunskaper i Excel och vana av att arbeta i olika ekonomisystem.
Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av norsk redovisning, norska skatteregler och/eller arbete med norska bolag.
Erfarenhet av systemen Marathon, Tripletex eller liknande ekonomi-/projektsystem.Dina personliga egenskaper
För att lyckas och trivas i rollen är du strukturerad, självgående och kvalitetsmedveten med ett starkt ägarskap för ditt ansvarsområde. Du är lösningsorienterad och trivs i en föränderlig miljö där du får vara nyfiken och ta initiativ till förbättringar. Då rollen innebär många kontaktytor är du dessutom social och har en mycket god samarbetsförmåga.
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "G8DFCV". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9943568