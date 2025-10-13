Redovisningsekonom till Solution Team Sverige AB
3T Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Malmö Visa alla redovisningsekonomjobb i Malmö
2025-10-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 3T Sverige AB i Malmö Publiceringsdatum2025-10-13Dina arbetsuppgifter
Solution Team Sverige AB söker en redovisningsekonom med placering i Oxie. I rollen som redovisningsekonom kommer du få ett helhetsansvar för samtliga åtta bolagen i koncernen. Tjänsten är på heltid.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Bokföring
• Kundreskontra
• Leverantörsreskontra
• Bokslut
• Moms
• Skatt
• Lönehantering
• Projektredovisning/ vinstavräkning Kvalifikationer
Vi söker dig har universitetsutbildning eller motsvarande och minst tre års yrkeserfarenhet med inriktning mot ekonomi. Du ska dessutom ha arbetat inom bygg- och fastighets bransch samt med projektavräkning och vinstavräkning. Redovisningen baseras på K2 i bolagen samt systemet som tillämpas är Fortnox Administration. Du ska behärska svenska och gärna engelska i tal och skrift.
Vem är du?
För att trivas i rollen är du van vid ett högt tempo och att snabbt sätta in dig i nya arbetsuppgifter. Du är kommunikativ, noggrann, självgående, flexibel och har skinn på näsan. Du är en problemlösare och gillar att bidra med din kompetens och vill vara med och utveckla.
Om Solution Team Sverige AB
Solution Team Sverige AB är moderbolag i en koncern om åtta bolag. Koncernbolagen är alla på olika sätt involverade i byggsektorn. Koncernen är under stark utveckling och ständig förändring. Solution Team Sverige AB sätter värde i att alla anställda ska utvecklas och känna sig som en del av vårt team, vi ser alla våra anställda som en del av vårt team och att alla anställda kompletterar varandra och ställer upp för varandra.
Tjänsten är ett vikariat på 100% men med eventuell förlängning av timmar därefter.
Solution Team Sverige AB
"En ansvarsfull helhetslösning"
Vårt motto för Solution Team Sverige AB, som även är mottot för hela koncernen, är en ansvarsfull helhetslösning.
Vår vision för hela Solution Team koncernen är att vi ska vara Er enda leverantör av
alla tjänster Ni behöver inom byggbranschen. Vår variation av bolag och dess olika
kunskapsinriktningar ger dig som uppdragsgivare ett komplett utbud av tjänster, där
utföraren besitter rätt kompetens.
Det borgar för din trygghet!
Vi har under 2018 blivit nominerade till Årets tillväxtföretag av företagsorganisationen
"Tillväxt Malmö". Och under 2019 är vårt byggföretag nominerad till " - Årets hantverkare" - i kategorin byggföretag.KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil)
Tillgång till:
• Personbil Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 3T Sverige AB
(org.nr 556594-4856), http://www.recruto.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Solutionteam Sverige AB Kontakt
Administratör/HR
Alia Khodr alia@solutionteam.se 0763930093 Jobbnummer
9553362