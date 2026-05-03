Redovisningsekonom till Pumphuset Sverige AB

2026-05-03


Vi söker nu en bokslutssjälvständig redovisningsekonom till en bred och operativ roll där du får en central position på ekonomiavdelningen, med nära samarbete med både ledning och verksamhet.
Om rollen
Som redovisningsekonom hos oss arbetar du självständigt med hela redovisningsflödet och ansvarar för månadsbokslut och rapportering. Du blir en viktig del av ekonomiavdelningen och samarbetar nära ekonomichef och ekonomiassistent.
Rollen passar dig som trivs i en operativ vardag, har god struktur och vill ha ett tydligt ansvar i en verksamhetsnära ekonomifunktion.

Arbetsuppgifter
Löpande bokföring

Månadsbokslut och avstämningar

Avskrivningar och ansvar för anläggningsregister

Periodiseringar och reserveringar

Rapportering och analys av ekonomiskt utfall

Medverkan i förbättring och utveckling av ekonomiska rutiner

Övrigt förekommande arbete inom ekonomifunktionen

Vi söker dig som:
Har relevant utbildning inom ekonomi/redovisning

Har minst tre års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete

Har god förståelse för ekonomiska flöden och samband

Har god systemvana och känner dig trygg i Excel

Meriterande:

Erfarenhet från entreprenadbranschen

Erfarenhet av Hantverksdata/Entré

För att trivas i rollen ser vi att du:
Är självständig och ansvarstagande

Arbetar strukturerat och noggrant

Är lösningsorienterad

Trivs med att arbeta operativt men samtidigt se helheten

Är kommunikativ och har lätt för samarbete

Det här erbjuder vi dig
En bred och ansvarsfull roll med insyn i hela ekonomiflödet

Nära samarbete med ledning och verksamhet

En stabil arbetsgivare med lång historik och tydlig tillväxtresa

En familjär och prestigelös arbetsmiljö där kvalitet och engagemang värderas högt

Praktiska detaljer
Placering: Upplands Väsby Omfattning: Heltid.
Arbetstider: mån-tors 7.30-16.30, fredag 7.30-15.30 Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Om Pumphuset
Pumphuset grundades 1971 och är sedan 2008 en del av KSB-koncernen. I dag är vi ett av Sveriges största märkesoberoende pumpserviceföretag med över 50 års erfarenhet av pumpar och pumpservice. Vi är 42 medarbetare och omsatte 104 mkr under 2025.
Hos oss kombineras det lokala och familjära med tryggheten och möjligheterna i en internationell koncern. Som en del av KSB-gruppen, med över 16 000 medarbetare globalt, erbjuder vi det bästa av två världar.
Låter det här som nästa steg för dig?
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7551652-1977811".

Pumphuset Sverige AB, https://pumphuset.teamtailor.com
Johanneslundsvägen 14 (visa karta)
194 61  SMEDBY

Kontakt
Vibeke Höglund
vibeke.hoglund@pumphuset.se
+46709203250

