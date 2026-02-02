Redovisningsekonom till PlatinumCars
Poolia AB / Redovisningsekonomjobb / Norrköping Visa alla redovisningsekonomjobb i Norrköping
2026-02-02
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Vill du ha en central roll inom ekonomi i ett expansivt och högpresterande bolag? PlatinumCars söker nu en erfaren och självgående redovisningsekonom som vill arbeta på plats på vår huvudanläggning i Norrköping.Publiceringsdatum2026-02-02Om tjänsten
Som redovisningsekonom hos PlatinumCars får du en nyckelroll i ekonomifunktionen och är med och utvecklar bolagets ekonomiarbete. Du arbetar operativt med det dagliga ekonomiarbetet och är samtidigt ett viktigt stöd till ledning och verksamhet. Rollen passar dig som trivs med att arbeta brett, strukturerat och självständigt i en organisation med högt tempo och korta beslutsvägar.
Tjänsten är placerad på plats på kontoret i Norrköping och du rapporterar till CFO.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen som redovisningsekonom ansvarar du bland annat för:
• Löpande bokföring
• Kund- och leverantörsreskontra
• Fakturering och fakturahantering
• In- och utbetalningar
• Konto- och balansavstämningar
• Månadsbokslut och stöd vid årsbokslut
• Moms- och skattedeklarationer
• Ekonomisk uppföljning och rapportering
• Vid behov stöd i budget- och prognosarbete
• Bidra till utveckling av rutiner och processer
Vem är du?
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete och som är trygg i att hantera hela ekonomiflödet. Du har en god förståelse för bokföring och redovisning och arbetar strukturerat och noggrant.
Vi ser gärna att du har:
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi/redovisning (meriterande men ej krav)
• Flerårig erfarenhet av löpande bokföring och bokslutsarbete
• Mycket goda kunskaper i Excel
• God systemvana (erfarenhet av affärs-/ekonomisystem är meriterande)
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Som person är du:
• Självgående och ansvarstagande
• Noggrann, strukturerad och lösningsorienterad
• Prestigelös och serviceinriktad
• Kommunikativ och trygg i kontakt med både kollegor och externa parter
• Bekväm med att arbeta i ett högt tempo med korta deadlines
Vi erbjuder:
• En nyckelroll i ett starkt varumärke med höga ambitioner
• Stor möjlighet att påverka och utveckla ekonomifunktionen
• Ett engagerat team och en entreprenöriell miljö
• En stabil arbetsplats med tydligt framtidsfokus
Om verksamheten
PlatinumCars är en av Sveriges största leverantörer av exklusiva bilar och har haft stark tillväxt sedan starten för 20 år sedan. Vår huvudanläggning i Norrköping är ett av landets största sportbilscenter med 11 000 m2 utställning och plats för 250 bilar. Vi finns idag på tre orter i Sverige, Norrköping, Stockholm och Helsingborg och erbjuder komplett verkstad, glas-, rekond- och folieringsavdelning. Vi är en godkänd bilverkstad och auktoriserad för Dodge, RAM, Corvette, Cadillac och Chevrolet. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5600". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Jens Uhr jens.uhr@poolia.se Jobbnummer
9718863