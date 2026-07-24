Redovisningsekonom till Petainer i Lidköping
Skill Kompetenspartner AB / Redovisningsekonomjobb / Lidköping Visa alla redovisningsekonomjobb i Lidköping
2026-07-24
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Om Petainer
Petainer är en internationell organisation med verksamhet inom hållbara förpackningslösningar. I Lidköping arbetar du i en verksamhet med en familjär känsla, där samarbete, engagemang och en öppen dialog är en naturlig del av vardagen.
Här får du möjlighet att bli en viktig del av ekonomifunktionen och arbeta nära både kollegor och verksamheten. Petainer erbjuder en miljö med korta beslutsvägar, där det finns utrymme att ta ansvar, komma med idéer och utvecklas tillsammans med organisationen.
Om rollen
Som redovisningsekonom blir du en del av det lokala ekonomiteamet och får en bred och varierad roll. Du arbetar med den dagliga ekonomin samtidigt som du får möjlighet att utvecklas inom redovisning, rapportering och uppföljning.
Rollen innebär ett nära samarbete med verksamheten och du blir en viktig del i att säkerställa att ekonomiprocesserna fungerar effektivt och håller hög kvalitet. Du får även möjlighet att vara med och utveckla och förbättra arbetssätt och processer inom ekonomiområdet.
Det här är en roll för dig som vill ha en varierad vardag, ta ansvar och fortsätta utvecklas inom ekonomi i en internationell miljö.
Ansvarsområden
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Löpande bokföring och kontoavstämningar
Kund- och leverantörsreskontra
Fakturahantering och ekonomiadministration
Månadsbokslut och periodiseringar
Rapportering och ekonomisk uppföljning
Förbättring och utveckling av ekonomiska processer
Stöd till verksamheten i ekonomirelaterade frågorPubliceringsdatum2026-07-24Profil
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi och tidigare erfarenhet av ekonomiarbete, redovisning eller administration. Kanske arbetar du idag som ekonomiassistent, redovisningsassistent eller redovisningsekonom och är redo att ta nästa steg i din utveckling.
För att trivas i rollen tror vi att du uppskattar struktur och tydliga arbetssätt. Du är noggrann, känner dig trygg i redovisningens grunder och tar dig an dina arbetsuppgifter på ett praktiskt och lösningsorienterat sätt. Du har lätt för att prioritera och hålla ordning, även under perioder med tydliga deadlines kopplade till exempelvis bokslut och rapportering.
Eftersom arbetet innebär hantering av ekonomisk information och vissa delar kopplade till lön är det viktigt att du har hög integritet och känner dig trygg med att hantera konfidentiell information.
Hos Petainer är samarbetet en viktig del av vardagen. Kontoret präglas av en familjär stämning där man hjälper varandra, tar en fika tillsammans och har en öppen dialog i teamet. Därför tror vi att du är en social och prestigelös person som gärna samarbetar med andra och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du är nyfiken, ansvarstagande och har ett genuint intresse för ekonomi och siffror.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och känner dig bekväm med att använda engelska i en internationell arbetsmiljö.
Ansökningsförfarande
I denna rekryteringsprocess samarbetar Petainer med Skill. Du är välkommen med din ansökan på skill.se. Vi jobbar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor vänligen kontakta ansvarig rekryterare Magnus Fagerberg på magnus.fagerberg@skill.se
.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8123673-2115669". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Lidköpings resecentrum (visa karta
)
531 32 LIDKÖPING Jobbnummer
10011218