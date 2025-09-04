Redovisningsekonom till NetOnNet
2025-09-04
Är du en erfaren och analytisk redovisningsekonom som brinner för struktur och effektivitet? Vill du arbeta i en dynamisk miljö där du får vara en nyckelspelare i ekonomiteamet och bidra till företagets utveckling och tillväxt? Då kan det här vara rätt roll för dig! Om tjänsten Som redovisningsekonom hos NetOnNet får du en central roll i vår ekonomiavdelning. Du arbetar med löpande redovisning, rapportering och analys, samtidigt som du bidrar till att förbättra våra ekonomiska processer. Vi erbjuder en arbetsplats där samarbete, nyfikenhet och engagemang står i fokus. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: * Ansvara för löpande redovisning och bokslut * Upprätta årsredovisningar och månadsrapporteringspaket för koncernen * Samordna med externa revisorer * Implementera och förbättra interna ekonomiska processer * Samarbeta med andra avdelningar för att säkerställa korrekt ekonomisk rapportering Vem är du? Vi söker dig med minst fem års erfarenhet av redovisning och ekonomi. Du har en relevant högskoleutbildning inom ekonomi och är van att arbeta självständigt såväl som i team. Du har en analytisk och strukturerad inställning, samtidigt som du är lösnings orienterad och trivs med att effektivisera och förbättra processer. För att lyckas i rollen ser vi att du har: * Minst 5 års erfarenhet inom redovisning eller ekonomi * Relevant utbildning inom ekonomi (exempelvis redovisnings ekonom eller civilekonom) * Goda kunskaper i Excel och erfarenhet av bokföringssystem, gärna IFS och Tagetik * Förmåga att arbeta strukturerat och noggrant * En proaktiv och samarbetsvillig inställning * God kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt Wow - det här är vi! NetOnNets arbete präglas av fyra värdeord - #enkla, #nyfikna, #tillsammans och #handlingskraftiga - det är våra ledstjärnor i vardagen. För oss är också mångfald och inkludering viktigt, vi strävar efter att ha en bred mångfald på NetOnNet, dels för att vi ska spegla samhället i stort, dels för att mångfald berikar organisationen med viktiga insikter som ger ökad förståelse för företagets ständigt växande kundbas.
Vår arbetsplats strategi förenar det bästa av två världar, där vi kombinerar effektiviteten i det digitala arbetssättet med kreativiteten och styrkan med de fysiska mötena. Wow säger vi! Det ger dig möjlighet att arbeta hemifrån en viss del av arbetstiden. På det här viset vill vi forma ett starkt hållbart företag med medarbetare som utvecklas som individer som möjliggör starka resultat. Bli en del av vårt team Vill du också jobba med oss och bli en del av vårt team? Du söker enkelt genom att klicka på "Skicka ansökan" och registrerar därefter din ansökan. Vi läser ansökningarna löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan, gör det redan idag! Vi ser fram emot att höra mer om dig.
