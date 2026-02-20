Redovisningsekonom till Martela
2026-02-20
Nuvarande redovisningsekonom på Martela går på föräldraledighet och vi söker nu dig som vill kliva in i en självständig och ansvarsfull roll under perioden maj 2026 till och med augusti 2027.
Här får du möjlighet att arbeta brett med redovisning i en nordisk koncernmiljö, vara en viktig del av verksamheten och bidra med både struktur och utveckling.
Rollen är placerad på kontoret i Nässjö med möjlighet att arbeta två dagar per vecka på distans. Martela erbjuder en varierad tjänst där du får helhetsansvar, nära samarbete med ledningen och goda möjligheter att påverka och effektivisera arbetssätt.
Som redovisningsekonom får du en bred och varierande roll där du ansvarar för den löpande bokföringen, finansiell rapportering och ekonomiadministration i Martela AB samt Martela AS, med rapportering till moderbolaget Martela Oyj.
Martela är en nordisk aktör med rötter i Finland sedan 1945. Vi designar och levererar användarvänliga arbetsplatser och lärmiljöer där människors sätt att arbeta och lära står i centrum. Företaget har utvecklats från att vara en renodlad möbeltillverkare till att bli en partner för helhetslösningar som omfattar allt från behovsanalys, design och leverans till optimering och långsiktigt underhåll av arbetsmiljöer. Vi tror att inspirerande miljöer ökar både välmående och produktivitet och arbetar med kvalitet och hållbarhet i fokus.
I din roll ansvarar du för månads- och kvartalsbokslut samt upprättande av årsredovisningar enligt gällande regelverk. Du hanterar moms- och inkomstdeklarationer, utläggshantering, kund- och leverantörsreskontra, kundfakturering och betalningar. Tjänsten innefattar även administrativa uppgifter såsom hantering av förmånsbilar, rapportering av löneunderlag till extern lönekonsult samt att stötta VD i frågor inom HR, IT och försäljningsuppföljning. Du rapporterar till Sales Director Sweden och CFO Finland samt bistår vid behov med stöd till Martela Finland i kontakter med svenska myndigheter.
Vem är du?
Vi söker dig som har en ekonomisk utbildning på eftergymnasial nivå eller motsvarande arbetslivserfarenhet, med god erfarenhet av redovisning och aktivt deltagande i bokslutsarbete. Du är trygg med siffror, har en strukturerad och noggrann arbetsstil och trivs med att ta ansvar för helheten i ekonomiflöden. Som person är du nyfiken, ansvarsfull och prestigelös. Du trivs med att samarbeta och har flera kontaktytor, både externt och internt.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du har god vana av affärssystem, gärna Dynamics 365 och Medius, samt mycket goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel. Du har en grundläggande förståelse för lönehantering och personalkostnader och uttrycker dig väl på både svenska och engelska.
Tjänsten är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Axö Consulting. Vi tillämpar löpande urval, så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om Martela
Martela är idag en nordisk partner för utveckling av arbetsplatser och lärmiljöer med verksamhet i Sverige, Norge, Polen och Finland. Företaget arbetar nära sina kunder för att skapa funktionella och hållbara miljöer som bidrar till människors välmående, kreativitet och produktivitet och erbjuder helhetslösningar som stödjer hela arbetsplatsens livscykel - från planering och design till leverans och optimering.
Välkommen med din ansökan!
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
