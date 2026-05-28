Redovisningsekonom till Malmö Arena Hotel
2026-05-28
Malmö Arena Hotel är ett familjeägt och färgrikt destinationshotell på bästa läge i Malmö Hyllie, endast 12 minuter från Köpenhamns flygplats. Med 395 rum är vi Malmös näst största hotell. Hos oss njuter du av en god natts sömn, kökets genuina mathantverk och den enastående utsikten i Skybaren. Hotellet ligger i Hyllie, Malmös mest hållbara stadsdel och ett av Nordens mest dynamiska mötes- och evenemangsområden. Vill du vara en del av Malmö Arena Hotel och bidra till att leverera en förstklassig service till våra gäster? Har du service ut i fingerspetsarna och brinner för att överträffa gästens förväntningar? Då är du den vi söker!
Är du en noggrann och engagerad redovisningsekonom som vill jobba deltid och som trivs med ansvar och vill arbeta i en spännande och dynamisk miljö? Nu söker vi en redovisningsekonom till vårt team på Malmö Arena och Malmö Arena Hotel! Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50 % med inledande provanställning. Tillträde i augusti/september.
Om rollen
Som redovisningsekonom hos oss blir du en nyckelspelare i ekonomiavdelningen, där du ansvarar för löpande bokföring, finansiell rapportering och analys i Malmö Arena Hotel. Du rapporterar till Ekonomichefen men jobbar nära hotellets VD.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Löpande bokföring, leverantörs- och kundreskontra samt bankavstämningar
Månads-, kvartals- och årsbokslut
Momsredovisning, skattedeklarationer och AGI-rapportering
Budgetuppföljning och analys av avvikelser
Stöd vid revisioner och arbete med förbättring av interna rutiner
Deltagande i interna möten och ekonomiska specialprojekt
Vem är du?
Vi söker dig som:
Vill jobba deltid
Har högskoleexamen eller yrkesutbildning inom ekonomi/redovisning
Har minst 2-5 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom hotell
Har goda kunskaper i redovisnings- och affärssystem (t.ex. Visma eller Fortnox)
Har mycket goda kunskaper i Excel
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Kunskaper i engelska är meriterande.
Som person är du noggrann och strukturerad, med ett öga för detaljer och en förmåga att arbeta systematiskt för att säkerställa korrekta ekonomiska rapporter. Du har en analytisk förmåga som gör att du kan tolka siffror, identifiera avvikelser och förstå ekonomiska samband. Ansvarstagande och hög etisk medvetenhet är en självklarhet för dig, då du arbetar med känslig ekonomisk information och förstår vikten av att hålla hög integritet.
Du trivs med att lösa problem och har ett lösningsorienterat förhållningssätt när utmaningar uppstår i redovisningen. Eftersom du ofta kommunicerar ekonomisk information till personer utan ekonomisk bakgrund, har du en pedagogisk och tydlig kommunikationsstil. Du arbetar självständigt och tar egna initiativ, men har också lätt för att samarbeta med kollegor och andra intressenter. Dessutom är du flexibel och kan hantera varierande arbetsbelastning och strikta deadlines utan att tumma på kvaliteten i ditt arbete.
Varför Malmö Arena Hotel?
Hos oss får du arbeta i en unik och levande miljö där hotell- och evenemangsverksamhet möts. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas och påverka företagets ekonomiska processer.
Låter detta som ditt nästa steg?
Skicka in din ansökan redan idag men absolut senast den 12 juni. Vi ser fram emot att höra från dig.
För frågor rörande tjänsten kontakta Ekonomichef Andreas Nilsson på mailto:andreas.nilsson@malmoarena.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Malmö Arena AB
