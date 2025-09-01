Redovisningsekonom till Locus Energy
2025-09-01
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Arbetar du med löpande redovisning och vill ta nästa steg så som att upprätta årsbokslut och skapa ekonomiska rapporter?
Och vill du komma till ett företag som bidrar till den gröna omställningen?
Då kan det här vara tjänsten för dig!
Locus Energy är ett dotterbolag till SEB Investment Management (SEB IM) och är en långsiktig aktiv och utvecklingsintensiv ägare av befintlig lokal hållbar infrastruktur för energiproduktion i Norden så som vattenkraft och vindkraft.
Vi växer och söker nu en redovisningsekonom som ska samarbeta tätt med CFO och Redovisningsansvarig.
Som Redovisningsekonom hos Locus Energy kommer du att ansvara för:
• Löpande bokföring, redovisning och bankadministration i koncernbolagen
• Upprättande av årsbokslut, inklusive årsredovisningar
• Upprättande av ekonomiska rapporter utifrån behov
• Stödja arbetet med kvartalsrapportering till investerare
• Stödja arbetet med koncernkonsolidering
• Stödja ledningen i arbetet med ekonomisk rapportering
Vi är ett växande team med 11 anställda och har kontor på Kornhamnstorg i centrala Stockholm.
Hos Locus Energy får du möjligheten att vara med i början på en spännande resa där vi bygger ett bolag från grunden som aktivt ska bidra till den gröna omställningen av samhället. Vi hoppas att du vill utvecklas tillsammans med oss som företag, och att du vill vara en del av ett starkt team med höga ambitioner.
Du kommer till ett företag med en stark ägare som i grunden är SEB och du erbjuds ett arbete med chans till personlig utveckling.
Personprofil
Vi tror att du är i början av din karriär och har hunnit arbeta i ungefär tre år med redovisning - gärna i en roll där du fått bredd, ansvar och varit nära verksamheten.
För oss är det viktigt att du är strukturerad, noggrann, har ett starkt driv, och fungerar väl i en mindre organisation. Du löser problem, får saker gjorda både på egen hand och tillsammans med andra, och har inget emot att behöva plocka upp lösa bollar och strukturera upp processer. Du kan kommunicera både på svenska och engelska, där din engelska är flytande både i tal och skrift.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och viljan att utvecklas med oss.
Vidare har du:
• Relevant eftergymnasial utbildning
• Minst 3 års erfarenhet av löpande bokföring
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av årsbokslut
• Erfarenhet av lönehantering
Erfarenhet av ekonomisk analys och rapportering
Start: Omgående, enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid och tillsvidare
Arbetsplats: Kornhamnstorg 6, Stockholm
Arbetstider: Kontorstider, flextider.
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Rekryteringskonsult Mattias Söderberg på mattias.soderberg@performiq.se
.
Företagspresentation
Locus Energy är en är en långsiktig aktiv ägare och utvecklare av småskalig hållbar infrastruktur för energiproduktion i Norden. Locus Energy är ett dotterbolag till SEB Investment Management (SEB IM). SEB IM är ett helägt dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken och en av de största kapitalförvaltarna i Norden. Locus Energy har via fonden SEB Nordic Energy tillgång till långsiktigt institutionellt kapital från svenska och nordiska pensionssparare, varav många kommuner och regioner. Fonden har en mörkgrön klassning enligt Artikel 9 som är den högsta klassningen enligt EUs villkor för hållbara investeringar - ESG (Environmental Social and Corporate Governance). Ersättning
