Redovisningsekonom till Ljusdal Energi (vikariat)
Ljusdal Energiföretag AB / Redovisningsekonomjobb / Ljusdal Visa alla redovisningsekonomjobb i Ljusdal
2026-06-25
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Ljusdal Energi är en kommunägd koncern med sju olika bolag. Vi är ca 90 kollegor som alla jobbar engagerat för att få vardagen att fungera för våra kunder inom återvinning, värme, el, bredband, vatten & avlopp. Vi söker nu en redovisningsekonom till ekonomienheten som vill axla en bred och varierad roll inom redovisning.
I rollen som redovisningsekonom hos oss kommer du arbeta med bland annat löpande redovisning, avstämningar, bokslutsarbete, årsredovisning enligt K3 samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom ekonomi.
Du ingår i ekonomienheten där du arbetar nära kollegor inom redovisning, fakturering och administration och du rapporterar till ekonomichefen. Tjänsten är ett vikariat med start efter överenskommelse till och med april 2027.
Om dig
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom ekonomi/redovisning eller motsvarande kompetens. Som person är du noggrann, strukturerad och trygg i redovisningsarbetet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att upprätta årsredovisning enligt K3. Du trivs med att ta ansvar och har lätt för att samarbeta med andra. Du har ett öga för detaljer och vill vara med och bidra till ordning och kvalitet i våra ekonomiprocesser.
Vill du bli vår kollega?
Välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är 2026-07-12 men urval kan komma att ske löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Har du frågor? Kontakta ekonomichef Jennie Gill Lindh på mejl jennie.gill-lindh@ljusdalenergi.se
eller telefon 0651-760 750.
Notera att drogtestning sker inför en eventuell anställning enligt koncernens policy. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdal Energiföretag AB
(org.nr 556576-6390), https://www.ljusdalenergi.se/
Björkhamrevägen 2A (visa karta
)
827 35 LJUSDAL Jobbnummer
9978184