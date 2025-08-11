Redovisningsekonom till Linköpings universitet!
OIO Väst AB / Redovisningsekonomjobb / Linköping Visa alla redovisningsekonomjobb i Linköping
2025-08-11
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Linköping
, Norrköping
, Tibro
, Töreboda
, Örebro
eller i hela Sverige
Vi söker nu en strukturerad och noggrann Redovisningsekonom för ett tidsbegränsat konsultuppdrag på 6 månader till Institutionen för Datavetenskap (IDA) vid Linköpings universitet. Uppdraget är en fantastisk möjlighet för dig som har tidigare erfarenhet av löpande redovisning och vill arbeta i en bred och varierad roll.
Om rollen
Som Redovisningsekonom får du en central roll i deras ekonomifunktion med fokus på att stötta forskningsprojekt från start till mål. Du arbetar nära projektledare och chefer med att ta fram fullkostnadskalkyler, följa upp projektmedel, göra ekonomiska rapporter till finansiärer och bidra i budget- och bokslutsarbete. Rollen innebär också att analysera ekonomiska resultat, identifiera förbättringsområden och presentera komplexa ekonomiska samband på ett pedagogiskt sätt. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av statlig redovisning och trivas med att kombinera analys med rådgivning och nära samarbete.
Vem vi söker
Har erfarenhet av statlig redovisning.
Goda kunskaper i förekommande bokföringssystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.).
Goda kunskaper i Microsoft Office.
Mycket goda kunskaper i tal och skrift på svenska och engelska.
Utbildningskrav och arbetslivserfarenhet:
Högskoleutbildning inom ekonomi eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från kvalificerat redovisningsarbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning inom aktuellt område samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som redovisningsekonom.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd som konsult hos OIO.
Omfattning: Heltid, kontorstider (08:00-16:30, möjlighet till visst distansarbete finns)
Start: Omgående.
Uppdragets längd: 6 månader.
Placering: Linköping, Campus Valla.
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg - det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835), https://oio.se/ Arbetsplats
OIO Jobbnummer
9453270