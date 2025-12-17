Redovisningsekonom till Linköping
Som redovisningsekonom får du använda din analytiska skärpa, struktur och noggrannhet för att skapa trygghet och affärsnytta i organisationen. Rollen passar dig som trivs med ansvar, gillar att arbeta lösningsorienterat och vill vara en nyckelspelare i företagets ekonomiska utveckling.
Om uppdraget Vi söker en redovisningsekonom till Lindköping för ett konsultuppdrag på heltid (vardagar 8-16:30) via oss på Bemannia. Uppdraget förväntas starta omgående och pågå till 2026-08-31, med möjlighet till förlängning
Dina arbetsuppgifter
Som ekonom är du involverad i en stor del av enhetens uppdrag och du arbetar nära enhetschefen. Din kompetens inom ekonomi är ett viktigt bidrag till utvecklingen där det bedrivs världsledande, gränsöverskridande forskning och erbjuder ett stort antal innovativa utbildningar.
Arbetet omfattar kärnuppgifterna i ekonomiarbete där du upprättar budgetar och bokslut samt gör ekonomiska uppföljningar, internkontroller och kostnadsfördelningar. Du har en stödjande och rådgivande roll i ekonomiska frågor samt verkar för att ekonomiska regelverk efterlevs. Med pedagogiska presentationer visualiserar du data och förklarar ekonomiska samband för ledning och övriga medarbetare i verksamheten.
Då uppdraget är i en internationell miljö innebär arbetet ibland att kommunicera och presentera ekonomiska resultat på engelska. Du medverkar i utvecklingen av processer och rutiner.
• Arbete i ekonomisystemet Raindance
• Projektkalkyler, projektavstämningar, projektrapportering
• Uppföljning av utfall mot budget och prognos
• Bokslutsarbete vid kvartal-, tertial- och årsskifte
• Underlag för kundfakturering
• Information och stöd i ekonomifrågor
• Kvalitetssäkring, månadsrutinerPubliceringsdatum2025-12-17Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom ekonomi eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning inom aktuellt område samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som redovisningsekonom
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Goda kunskaper i förekommande bokföringssystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
Erfarenhet av statlig redovisning
Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
Kunna kommunicera obehindrat på engelska, såväl i tal som i skrift
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2026-01-09
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Martin.Bruzelius@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 413 02 00
