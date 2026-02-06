Redovisningsekonom till ledande skogsbolag
2026-02-06
Är du en vass ekonom som trivs i gränssnittet mellan siffror och människor? Till vår kund söker vi nu en konsult för ett uppdrag med start i mitten av mars till mitten av maj. Vill du stötta våra rådgivare under vårens mest intensiva period? Här får du chansen att verka i ett stabilt bolag inom skogsnäringen under en spännande period. Läs mer och ansök redan idag, vi arbetar löpande med detta urval.
OM TJÄNSTEN
Som konsult fokuserar du på det operativa redovisningsarbetet och bokslutsprocessen för enskilda firmor. Ditt uppdrag är att förbereda och färdigställa underlag av hög kvalitet, för att sedan lämna över till rådgivare som sköter den fortsatta dialogen med skogsägarna. Du blir en del av ett kompetent team på 17 personer, men kommer i det dagliga arbetet att vara den centrala stöttepelaren för en grupp om 5-6 medarbetare som behöver din avlastning.
Detta är ett tidsbegränsat uppdrag med start i mitten av mars och det tar slut i mitten av maj. Du kommer att vara anställd av Academic Work men jobba hos vår kund.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att självständigt hantera bokslut och redovisning för privata skogsägare samt att förbereda underlag för rådgivande ekonomer. Du kommer att ge viktig avlastning åt teamet och bidra till en smidig ekonomihantering under en interimperiod.
• Utföra bokslut för privata skogsägare.
• Hantera löpande redovisningsarbete för privata skogsägare.
• Förbereda underlag för rådgivande ekonomer specialiserade på skogsägare.
VI SÖKER DIG SOM
• Har examen från ekonomiutbildning på universitet eller högskola, alternativt erfarenhet som motsvarar detta
• Har erfarenhet av att arbeta med redovisning
• Kan jobba heltid under perioden mitten av mars-mitten av maj
• Behärskar god svenska då det krävs i det dagliga arbetet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
