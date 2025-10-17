Redovisningsekonom till kund i Göteborg
2025-10-17
Har du minst tre års arbetslivserfarenhet som redovisningsekonom och erfarenhet av ekonomisystemet Unit4 Agresso? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan.
Om uppdraget
Vi söker en redovisningsekonom till vår kund i Göteborg som är verksam inom den kommunala sektorn. Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid via Bemannia som startar 18 november och pågår tills den 29 april 2026. Arbetet sker på kundens kontor i Hisings backa. Dina arbetsuppgifter
Uppföljning av redovisning i investeringsprojekt
Aktivering och utrangering av anläggningstillgångar
Beräkning av hyreskonsekvenser
Bokslutsarbete Publiceringsdatum2025-10-17Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning omfattande minst tre (3) år eller likvärdig utbildning
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som redovisningsekonom
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Kunskaper i förekommande bokföringssystem (exempelvis U4 Agresso), Raindance med flera)
Erfarenhet inom redovisning och/eller anläggningsredovisning projektekonomi
Erfarenhet inom offentlig förvaltning eller fastighetsorganisationer och ekonomisystemet Unit4 Agresso
Vi söker dig med bakgrund inom redovisning och/eller projektekonomi. Du har tidigare arbetat med projektuppföljning utifrån ett redovisningsperspektiv samt med anläggningsredovisning och komponentavskrivning. Du har en god organisatorisk förmåga, är strukturerad, initiativtagande, noggrann och har förmåga att leda ditt eget arbete. Vidare är du kommunikativ och besitter såväl förmågan att arbeta tillsammans med ditt team som självständigt med individuella arbetsuppgifter
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag 24 oktober.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare Martin Bruzelius, Martin.Bruzelius@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 0771-84 53 00
