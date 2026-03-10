Redovisningsekonom till konsultuppdrag
2026-03-10
SJR tillsätter en driven Redovisningsekonom till vår kund, ett välkänt bolag med kontor i Västerås. Detta är ett konsultuppdrag på heltid med start 1a april och året ut med chans till förlängning.Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Uppdraget omfattar löpande likvidhantering, redovisning, bokslutsarbete, bankavstämningar samt matchning av in- och utbetalningar. Teamet säkerställer att alla betalningsprocesser fungerar korrekt, effektivt och i rätt tid för hela koncernen.
Lämplig bakgrund
Vi ser gärna att du har någon form av eftergymnasial utbildning inom ekonomi alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet. Du behöver ha erfarenhet av att ha jobbat med ekonomi tidigare samt ha goda systemkunskaper.
Du har erfarenhet av Agresso (Unit4), Infor M3, MS Office. Det är meriterande om du tidigare arbetat inom kundreskontra, inklusive ansvar för kundfordringar och löpande bokföring.
Du är flytande i svenska i både tal och skrift.Dina personliga egenskaper
I din arbetsroll behöver du vara noggrann, strukturerad och tycka om att ha mycket att göra. Som person är du serviceinriktad, kommunikativ och driven. Vidare tar du egna initiativ, vill alltid förbättra dina arbetsmoment och de processer du arbetar i.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Linnea Järverup 070 82341 45. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-03-30.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1921". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Kontakt
Linnea Jäverup linnea.jarverup@sjr.se +46 70 823 41 45 Jobbnummer
9787665