Redovisningsekonom till konsultuppdrag
2026-02-18
Vi söker en senior redovisningsekonom till ett konsultuppdrag med start omgående. Uppdraget innebär att kliva in i ett större fastighetsbolag med behov av att stärka sin redovisningsfunktion under en period.
Rollen handlar om att självständigt ansvara för redovisning och månadsbokslut i en komplex fastighetsverksamhet med tydliga processer, höga kvalitetskrav och fastställda tidplaner.
Som fastighetsekonom kommer du bland annat att arbeta med:
Löpande redovisning kopplad till fastighetsverksamhet
Självständigt ansvara för månadsbokslut inklusive avstämningar
Upprätta periodiseringar och säkerställa korrekt resultat och balans
Medverka i kvartals och årsbokslut
Säkerställa kvalitet i intern och extern rapportering
Ge stöd till verksamheten i redovisningsrelaterade frågor.
Om dig
Du är en erfaren redovisningsekonom med bakgrund från fastighetsbranschen och vana att arbeta i större organisationer. Du är trygg i din kompetens, strukturerad och arbetar självständigt mot uppsatta deadlines.
Du sätter dig snabbt in i nya miljöer och bidrar med stabilitet, kvalitet och tydlighet i redovisningsarbetet.
Uppdraget startar så snart som möjligt och beräknas pågå i cirka sex månader. Omfattningen är deltid, cirka 80 till 100 procent beroende på din tillgänglighet. Placering i Stockholm med möjlighet till visst hybridarbete.
Välkommen med frågor, funderingar och din ansökan!
Om VIEW Group
VIEW Group hjälper företag och organisationer att stärka sin organisation med rätt kompetens vid tillväxt, förändring eller komplexa projekt. Vi erbjuder rekrytering, interimslösningar samt ekonomistyrning från redovisning till CFO-stöd, som outsourcing eller konsulttjänst.
