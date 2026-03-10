Redovisningsekonom Till Ivab
2026-03-10
Om tjänsten
IVAB befinner sig i en spännande utvecklingsfas där vi formar framtidens ekonomifunktion för hela koncernen. För att möta nya utmaningar söker vi nu en driven och noggrann redovisningsekonom som vill bli en nyckelperson i vårt team. Hos oss får du en central roll med möjlighet att påverka och bidra till effektiva och korrekta ekonomiska processer - tillsammans med vår ekonomichef och övriga kollegor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Löpande bokföring och avstämningar
Upprättande av månads- och årsbokslut
Budget- och prognosarbete
Analys och uppföljning av ekonomiska nyckeltal
Stöd till verksamheten i ekonomiska frågor
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Relevant utbildning inom ekonomi - gärna civilekonom eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna från större bolag
Goda kunskaper i Excel - men även övriga officepaketet
Noggrannhet, analytisk förmåga och en vilja att utvecklas
Vana att jobba i ekonomisystem, gärna Hantverksdata - Entré eller likvärdigt
Det här kan vi erbjuda dig
Hos oss får du möjligheten att få växa med oss i ett familjeföretag som har 75 års erfarenhet i branschen.
Vi erbjuder:
En trygg arbetsgivare med stark position i branschen
Möjlighet att påverka och utveckla ekonomifunktionen
Trevliga kollegor och en arbetsmiljö som präglas av samarbete och engagemang
Friskvårdsbidrag
Företagshälsovård och hälsoundersökningar
Hyra av egen fjällstuga mm.
Mer om IVAB
IVAB grundades 1947 i Sjulnäs utanför Piteå och drivs idag av tredje generationen. Verksamheten kan delas upp i fyra delar; verkstad, industri, VVS och sprinkler. Inom VVS är vi auktoriserade vvs-, sprinkler- och gasinstallatörer. IVAB-koncernen har drygt 300 anställda. Vi består i dagsläget av huvudkontoret i Piteå, 10 filialer runt om i landet samt dotterbolagen Nordtool AB och IVAB fastigheter. Tillsammans står vi redo att möta dagens och morgondagens krav på ett väl fungerande företag. Lär gärna mer på www.ivab.com
Inför rekryteringsarbetet har IVAB tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med rekryteringsföretag, mediesäljare och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
