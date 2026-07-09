Redovisningsekonom till internationellt teknikföretag
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2026-07-09
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Vill du arbeta i en utvecklande och bred redovisningsroll i en börsnoterad koncern? Då har du nu en spännande möjlighet! Här får du arbeta nära verksamheten och ha ett tätt samarbete med ekonomichef och övriga kollegor inom funktionen. Vi söker dig som är villig att arbeta som konsult i ett längre uppdrag på cirka ett år med goda möjligheter att bli anställd.Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Vår kund är ett internationellt teknikföretag som utvecklar och tillverkar avancerade lösningar inom elektrisk drivteknik och rörelsestyrning. Företaget utvecklar sina produkter i egen regi och samarbetar nära både kunder och internationella kollegor inom koncernen. Här erbjuds en arbetsmiljö som präglas av samarbete, kunskapsdelning och stort förtroende för medarbetarnas kompetens.
För vår kunds räkning söker vi nu en redovisningsekonom för ett långsiktigt konsultuppdrag med goda chanser till fast anställning hos vår kund. Som redovisningsekonom kommer du ha en central roll inom ekonomifunktionen och du kommer bland annat arbeta med löpande redovisning, kundreskontra, cash flow-prognoser och deltagande i månads- och årsbokslut. Rollen medför breda kontaktytor som exempelvis kontakt med kunder gällande betalningar och fakturor och med bank, revisorer och myndigheter. På kontoret arbetar cirka 70 personer och du kommer att tillhöra ett team på fyra personer inklusive ekonomichef, som du rapporterar till.
Du erbjudsVår kund erbjuder en flexibel arbetsmiljö med möjlighet till hybridarbete. Du får en central roll i ett internationellt tillverkande bolag med goda möjligheter till fast anställning efter konsultuppdragets slut.Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta följande:
Ansvara för kundreskontra i affärssystemet D365
Cash flow-rapportering
Skatt – och momsdeklarationer, periodiska sammanställningar
Löpande bevaka och följa upp förfallna fakturor
Hantering av arbetsorder och lager
Kontoavstämningar
Deltagande i månads-, kvartals-, och årsbokslut
Rapportering i konsolideringssystemet HFM
Rapportering av finansiell data t ex orderstock, kostnadsanalys
Extern rapportering till Skatteverket, revisorer, SCB
Arbeta med förbättringar i processer och rutiner inom redovisning
Agera bollplank och stötta kollegor inom ekonomifunktionen
Vi söker dig som
Har relevant utbildning inom ekonomi
Har flerårig yrkeserfarenhet inom redovisning och kundreskontra
Har erfarenhet av att arbeta i mindre eller medelstort bolag med breda ansvarsområden
Besitter avancerade kunskaper i Excel
Har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från tillverkande bolag och lagerredovisning
Kunskap i affärssystemet Microsoft Dynamics 365 (D365)
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
För att lyckas i rollen som redovisningsekonom hos vår kund är du en strukturerad person med ett sinne för siffror och detaljer. Du trivs i en roll där du får ta stort eget ansvar, arbeta effektivt och om du stöter på problem är du lösningsorienterad och vågar testa dig fram för att hitta lösningen. Att samarbeta med ditt team är något du ser som positivt och du har ett prestigelöst förhållningssätt i arbetet. Då du kommer ha en central roll med flera kontaktytor ser vi även att du är lyhörd mot din omgivning och besitter en god kommunikativ förmåga.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FQWGJG". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
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113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9998750