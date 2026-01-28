Redovisningsekonom till internationellt bolag
2026-01-28
Har du erfarenhet av redovisning och söker en roll där du får arbeta brett, ta stort eget ansvar och samtidigt utvecklas i en internationell miljö? Trivs du i en organisation under förändring, där du får möjlighet att skapa struktur och bidra till förbättringar? Då kan den här rollen som redovisningsekonom vara nästa steg i din karriär!
Bolaget har under senare år genomgått stora förändringar, inklusive ägarbyte, och har fokuserat verksamheten till kärnområden. Organisationen har minskat i storlek och präglas idag av en dynamisk miljö där varje medarbetare får möjlighet att påverka och göra skillnad.
Detta är initialt ett konsultuppdrag på sex månader, men för rätt person är tanken att uppdraget övergår i en anställning direkt hos kund. Kunden sitter i fina lokaler i Solna och önskad senast i april.
Som redovisningsekonom blir du en del av ett nordiskt finansteam med kollegor i flera länder. Rollen är bred och varierad, med ansvar för redovisningen i två marknader. Du arbetar självständigt i det dagliga flödet och får möjlighet att ta dig an arbetsuppgifter som momsdeklarationer, intercompany-transaktioner, valutabokningar och periodiseringar. För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter, bland annat mot bokslutsarbete och rapportering.
Du rapporterar till Nordic Finance Manager och blir en nyckelperson där flexibilitet, eget ansvar och god kommunikation är avgörande.
Ansvarsområden
• Hantering av kund- och leverantörsreskontra
• Löpande redovisning och avstämningar
• Momsdeklarationer och annan skattehantering
• Intercompany-transaktioner
• Valutabokningar och periodiseringar
• Bokslutsarbete och rapportering
• Aktivt bidra till utveckling och förbättring av rutiner, processer och arbetssätt
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av redovisning och som vill ta ett bredare grepp med stort eget ansvar och variation. Har du en akademisk utbildning eller motsvarande inom ekonomi är det meriterande, liksom erfarenhet av hela redovisningsflödet från löpande bokföring till bokslut. Ett genuint systemintresse och vana från förändringsmiljöer är också en fördel.
Du har goda kunskaper i Excel och är trygg i olika ekonomisystem. Eftersom organisationen är internationell behöver du kunna uttrycka dig väl på både svenska och engelska.Dina personliga egenskaper
Som person är du noggrann, självgående och prestigelös. Du är strukturerad och trivs med att skapa din egen arbetsordning i en miljö där allt inte är på plats. Du har driv och vilja att lära dig mer, är systemintresserad och ser möjligheter att förbättra arbetssätt och rutiner. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och har skinn på näsan - du vågar ta ansvar, hantera press och fatta beslut.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Malin Lindqvist. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-01-15.
Varmt välkommen med din ansökan!
