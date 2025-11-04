Redovisningsekonom till internationell koncern i Göteborg!
2025-11-04
Är du en erfaren redovisningsekonom med stark analytisk förmåga och intresse för digitalisering? Trivs du i en dynamisk och internationell miljö där du får arbeta med komplexa redovisningsfrågor? Då kan detta vara rollen för dig!
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu flera Senior Accountants till en spännande internationell koncern i Göteborg. I denna roll kommer du att arbeta med redovisning och rapportering för en av bolagets säljorganisationer. Du samarbetar nära både lokala och globala team och får en central roll i att säkerställa hög kvalitet i den finansiella rapporteringen.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för att förbereda och genomföra olika redovisningstjänster, analysera finansiella siffror och bidra till förbättringsprojekt. Under månadsbokslut tar du en ledande roll för att säkerställa att rapporteringen håller hög standard. Rollen innebär även nära samarbete med koncernens globala redovisningscenter i Madrid, lokala kontakter, revisorer och skattekonsulter.
• Ansvara för redovisning och rapportering inom en av koncernens säljorganisationer
• Delta i förbättrings- och standardiseringsinitiativ av befintliga processer
• Säkerställa efterlevnad av IFRS och hantera skillnader mellan lokala GAAP-standarder
• Samverka med interna och externa intressenter, inklusive globala redovisningsteam och revisorer
• Analysera finansiella data och bidra till ökad automatisering och digitalisering av redovisningsprocesser
VI SÖKER DIG SOM
• Har en universitetsexamen inom ekonomi eller motsvarande
• Har gedigen erfarenhet av redovisning i en internationell tillverkningsmiljö
• Är van vid att arbeta i SAP och Hyperion FM
• Har en god förståelse för finansiella processer och system samt förmåga att effektivisera dessa
• Är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du
• Har erfarenhet av SAP R/3
• Har ett intresse för dataanalys, automatisering och digitalisering
• Har erfarenhet av att arbeta med både IFRS och lokala redovisningsstandarder
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper
• Hög integritet och noggrannhet
• God analytisk förmåga och ett helhetsperspektiv på redovisning
• Förmåga att hantera förändringar och driva utvecklingsinitiativ
• Stark kommunikationsförmåga och en positiv inställning
