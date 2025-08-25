Redovisningsekonom till Infinitio Invest, Göteborg
Infinitio grundades år 2006 av entreprenören Henric Lundgren och är idag ett framstående privatägt investeringsbolag. Hans vision är att hitta och investera i spännande företag som har stor potential att växa. Vi är stolta över vår noggranna urvalsprocess där vi väljer bolag med omsorg och precision. Varje investering är strategiskt utvald för att säkerställa att vi kan bidra till deras framgång och tillväxt. Vi tror på att bygga starka partnerskap med företag och arbeta tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Vår passion för att stödja företag i deras resa mot framgång driver oss att vara innovativa och flexibla.
Vill du ta nästa steg i karriären och få en central roll i ett entreprenöriellt investmentbolag? Infinitio Invest söker nu en redovisningsekonom som trivs med både helhetsansvar och nära samarbete - såväl internt som med våra portföljbolag.Publiceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Som redovisningsekonom hos oss får du en nyckelroll i ett bolag med korta beslutsvägar. Du ansvarar för hela redovisningsflödet och är ett viktigt stöd i den ekonomiska dialogen med våra portföljbolag. Då vi är en mindre organisation kommer du också att arbeta nära vår VD och vår CFO - en perfekt möjlighet för dig som vill få insyn i affären och påverka med dina insikter.
Vi är nyinflyttade på Kungsportsavenyn 32, mitt i centrala Göteborg. I den här rollen rapporterar du direkt till vår VD, Henric Lundgren.
Arbetsuppgifter som ingår i rollen:
Löpande redovisning
Hantering av kundreskontra och kontering av leverantörsfakturor
Månadsbokslut
Moms, skatt och deklarationer
Löner
Kontakt med revisorer, banker och externa redovisningsbyråer
Ekonomistöd till våra portföljbolag
Vem är du
Du har en ekonomiutbildning med dig och känner dig redo att fortsätta din karriär som Redovisningsekonom. Vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet inom redovisning och aktuella flöden/processer - med fördel från redovisnings/revisions-byrå, vilket gett dig förmågan att hantera flera bolag parallellt. Nu vill du ta nästa steg i en in house-roll där du får vara med och sköta redovisningen för våra portföljbolag. Du trivs med att arbeta självständigt, kan hantera varierande arbetsuppgifter och prestigelöst vill vara en del av det mindre kontoret.
Vi jobbar i Fortnox och du är nyfiken på det digitala och känner dig trygg med dina systemkunskaper. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift.
Vad vi erbjuder
Ett fritt arbete med stort eget ansvar och en stor variation då du får möjlighet att jobba med flera olika bolag i fler olika spännande branscher. Möjlighet att utvecklas och bredda dig inom redovisning och på sikt ta större ansvar. Vi tycker att det ska vara kul på jobbet och hittar gärna på gemensamma aktiviteter under året.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Infinitio Invest med Jerrie. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Karin Kvist på karin.kvist@jerrie.se
