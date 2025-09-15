Redovisningsekonom till huvudkontoret i Luleå
2025-09-15
Niemi Bil är ett av Sveriges snabbast växande företag i bilbranschen, och nu behöver vi förstärka vår ekonomiavdelning med en driven och ansvarstagande ekonom!
Niemi Bil erbjuder dig ett utmanande och utvecklande arbete. Vi är ett lösningsorienterat tillväxtbolag och tror på att goda resultat är värda att fira tillsammans, så vi har roligt både i och utanför hallarna. Vår ambition är att bli rikstäckande och branschledande inom affärsutveckling och kundnöjdhet.
Idag finns vi i Umeå, Skellefteå, Kiruna, Uppsala, Gävle, Helsingfors och Luleå där vi har vårt huvudsäte vilket också kommer vara din arbetsplats.
Arbetsuppgifterna
I rollen som redovisningsekonom får du ett helhetsansvar för den löpande redovisningen. Du arbetar med bokföring av dagliga transaktioner och ansvarar för både kund- och leverantörsreskontra. Du hanterar betalningar, order- och lagersystem och ser till att avstämningar genomförs korrekt.
Du förbereder månads- och årsbokslut, (för både bolag och koncern) och säkerställer att redovisningen följer gällande lagar och regler. Controlling och analysarbete är delar som ingår i tjänsten.
Tillsammans med teamet utvecklar du våra rutiner och processer å vi ständigt arbetar med att förbättra verksamheten. Då Niemi Bil avser att plocka hem löneadministrationen i egen regi så ser vi positivt på intresse samt erfarenhet av att arbeta med lön.
Arbetet innebär många kontaktytor inom företaget, vilket gör att du får en bred och varierad arbetsdag. Din närmsta chef är ekonomichef och du kommer att jobba med Niemi Bil samt koncernens övriga bolag.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har akademisk utbildning inom ekonomi (eller erfarenhet som bedöms som motsvarande)
Minst 3 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
Erfarenhet av koncernredovisning är meriterande
Erfarenhet av löneadministration är meriterande
God systemvana av Officepaketet, främst inom Excel
Talar och skriver svenska och engelska
Det är även meriterande om du har erfarenhet av följande system:
Fortnox
Diverse löneprogram
Infoflex
Capego
Boardeaser
Vi söker dig med känsla för lagarbete och ansvar. Som drivs av att utveckla sig själv och som trivs i bolag med snabba beslutsvägar.
För att lyckas i tjänsten hos oss behöver du vara noggrann, ansvarsfull och kommunikativ. Du är analytisk och har förmåga att se både helheter och detaljer beroende på vad arbetsuppgiften kräver. Du trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp, och tar gärna initiativ till förbättringar. Du har förmågan att prioritera ditt arbete och utföra dina arbetsuppgifter tidsenligt och med bra kvalitet. Arbetet innebär kontakter både internt och externt och förutsätter att du har god samarbetsförmåga och lätt för att skapa goda relationer.
Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Du kommer arbeta på huvudkontoret i Luleå. Tjänsten är på heltid och utgår från 6 månaders provanställning.Tillträde efter överenskommelse. Vi är kollektivanslutna med tjänstepension och tycker att hälsa är viktigt så därför erbjuder vi våra medarbetare friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. Vi värdesätter våra medarbetare och erbjuder utbildning och utvecklingsmöjligheter i arbetet.
Rekrytering sker löpande så ansök redan nu!
Vill du veta mer?
Emma Blomqvist - Ekonomichef Niemi Bil, 070-67458 50
Om Niemi Bil
Niemi Bil är ett av Sveriges snabbast växande företag i bilbranschen, och störst på marknaden för begagnade bilar i norra Sverige. Vi har i nuläget sju anläggningar i Sverige som alla tillsammans hjälps åt att skapa framgång för varandra. Idag finns vi i Umeå, Uppsala, Skellefteå, Kiruna, Gävle och Luleå där vi har vårt huvudsäte. Samt en anläggning i Helsingfors, Finland. På de allra flesta orter bedriver vi både verkstad och försäljning.
Niemi Bil är ett familjeföretag vars resa började 2006 som verkstad för personbilar i Luleå. Verksamheten har sedan dess vuxit genom att bygga vidare på sitt goda rykte, och att alltid vilja ta nästa steg mot nya framgångar. Vi värdesätter omtänksamhet, lagarbete, och ett driv att alltid vilja göra varje dag lite bättre än föregående.
Vår ambition är att växa till 10 anläggningar inom tre år, och vi lyckas med detta genom att bygga vidare på vårt framgångsrika koncept.
Vilka vi är
Vår kultur återspeglar en norrländsk mentalitet. Lugna på utsidan men inuti har vi en brinnande passion för det vi gör. Här möter vi varje kund som om den vore vår enda och allt görs med hårt jobb, ärlighet och omtanke.
"Vi gör det bara om vi kan göra det riktigt bra", det är vårt motto.
Vi växer, vi har nöjda kunder och medarbetare som trivs att arbeta hos oss. För oss är det viktigt att även vara en positiv kraft i samhället. Vi stöttar idrott, kultur och ungdom. Det är vårt sätt att ge tillbaka till de områden som format oss, och i förlängningen bidra till att bygga en ännu bättre morgondag. Ersättning
