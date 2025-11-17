Redovisningsekonom till Göteborg Stad
2025-11-17
Vi söker nu en Redovisningsekonom till Göteborg Stad! Du arbetar med att följa upp redovisningen i investeringsprojekt, hantera aktivering och utrangering av anläggningstillgångar samt räkna på hyreskonsekvenser. Rollen innebär även bokslutsarbete.
Tjänsten omfattar bland annat följande arbetsuppgifter:
• Uppföljning av redovisning i investeringsprojekt
• Aktivering och utrangering av anläggningstillgångar
• Beräkning av hyreskonsekvenser
• Bokslutsarbete
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Redovisningsekonom är ett konsultuppdrag på heltid med start under vecka 49 till vecka 18 2026, cirka 5 månader.
Krav för tjänsten:
• relevant högskoleutbildning omfattande minst tre (3) år eller likvärdig utbildning
• minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som redovisningsekonom
• goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• kunskaper i förekommande bokföringssystem (exempelvis U4 (Agresso), Raindance med flera)
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet inom redovisning och/eller anläggningsredovisning projektekonomi
• Erfarenhet inom offentlig förvaltning eller fastighetsorganisationer
• Erfarenhet av ekonomisystemet Unit4 Agresso
Om dig
God organisatorisk förmåga, strukturerad, initiativtagande, noggrann och har förmåga att leda sitt eget arbete. Du är dessutom kommunikativ och besitter såväl förmågan att arbeta tillsammans med ditt team som självständigt med individuella arbetsuppgifter
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2025-11-21.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
