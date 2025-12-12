Redovisningsekonom till Göteborg
Är du redovisningsekonom och öppen för nya möjligheter? Nu söker vi en konsult till växande industriell aktör i Göteborg.
Välkommen till ett uppdrag där din erfarenhet gör verklig skillnad! Hos vår kund får du kliva in i en ansvarstagande roll med fokus på koncernbokslut, systembyte och struktur. Här avlastar du ekonomiansvarig och blir snabbt en nyckelperson i redovisningsarbetet. Du får förtroende, mandat och möjlighet att arbeta självständigt. Uppdraget erbjuder stor variation, tätt samarbete med organisationen och hybridupplägg efter introduktion. Trivs du i en miljö där du får ta eget ansvar, bidra med ordning och reda och gillar att lösa saker med glimten i ögat? Då är det här uppdraget för dig. Välkommen med din intresseanmälan!
Ditt anställningserbjudande
Som Redovisningsekonom hos vår kund får du en tydlig och ansvarsfull roll där du avlastar ekonomiansvarig i en kritisk period. Du får arbeta med hela bokslutsprocessen i en koncernmiljö med fokus på kvalitet och struktur, samt vara delaktig i implementationen av nytt ERP-system (SAP). Rollen är interim/konsult i 2 månader och erbjuder flexibilitet, hybridarbete efter första veckan på plats samt möjlighet till förlängning. Du blir del av ett engagerat team i en stabil organisation där din förmåga att driva processer och säkerställa underlag är högt värderad. Vi söker dig som vill ta eget ansvar, hålla ihop redovisningen och bidra med energi och struktur i en utvecklande ekonomiroll.
Som anställd konsult via TNG blir du en betydelsefull medarbetare som gör skillnad hos vår kund. Vi tycker därför att det är viktigt att du har en trygg anställning med kollektivavtal via Unionen, schyssta anställningsvillkor, rätt lön, försäkringar, tjänstepension och semester. Liksom friskvårdsbidrag och företagshälsovård.
Hos oss kommer du:
• Trivas på jobbet! Våra konsulter gav oss ett nöjdhetsindex (Employee Net Promoter Score) på +30 i samband med den senaste medarbetarundersökningen 2024. En siffra som motsvarar "mycket bra".
• Personligen bli stöttad och peppad av din egen konsultchef - allt för att du ska få utvecklade uppdrag på trivsamma arbetsplatser.
• Knipa en plats i vårt nätverk med TNG-konsulter inom kundservice. Här får du också möjlighet att utbyta erfarenheter och träffa andra konsulter på sociala aktiviteter som vi återkommande arrangerar.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
• Stödja och avlasta ekonomiansvarig i löpande redovisning
• Driva och samordna bokslutsarbete i koncern
• Säkerställa inkommande underlag från organisationen
• Arbeta med rapporter i Hogia Bokslut (Navision är meriterande)
• Vara en nyckelperson i övergången till SAP
• Kommunicera med intern revision och externa parter
• Identifiera och lösa frågeställningar proaktivt med glimten i ögat
Värt att veta
• Placering: Göteborg med hybridarbete efter första veckan på kontoret
• Tjänsten är interim/konsult med start i januari
• Arbetstid: 4 dagar/vecka, 08:00-17:00
• Uppdragets längd: 1-2 månader, med möjlighet till förlängning
• Du kommer snabbt att bli en viktig del i ekonomiteamet och förväntas ta eget ansvar direkt.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har koncernerfarenhet och är trygg i att driva redovisningsprocesser självständigt. Du har god erfarenhet av Hogia Bokslut och gärna erfarenhet från Navision (meriterande). Du är van att arbeta strukturerat, ta egna initiativ och att hålla många bollar i luften samtidigt. Rollen kräver att du vågar efterfråga information och underlag från organisationen, driva fram svar och vara tydlig i din kommunikation. Du trivs i en miljö där saker händer snabbt, där teamet lär sig tillsammans och där du bidrar med din erfarenhet för att skapa ordning och framdrift. Du är lösningsorienterad, prestigelös och har en professionell inställning till ditt arbete.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Ersättning
