Redovisningsekonom till fastighetsnära verksamhet

Poolia AB / Redovisningsekonomjobb / Luleå
2026-06-24


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Är du en trygg redovisningsekonom som vill arbeta i en stabil och samhällsnära verksamhet med koppling till fastigheter, förvaltning och bostäder? Vi på Poolia söker nu en redovisningsekonom för ett aktuellt behov hos en av våra kunder.
Starten är omgående. Rollen kan bli aktuell antingen som interimuppdrag eller konsultuppdrag, beroende på kandidatens profil och kundens behov.
Om rollen
Som redovisningsekonom kommer du att arbeta brett med redovisning och ekonomiska flöden kopplade till fastighetsnära verksamhet. Rollen passar dig som är trygg i det löpande ekonomiarbetet, har god förståelse för bokslut och avstämningar och trivs i en organisation där noggrannhet, struktur och samarbete är centralt.
Du blir en viktig del av ekonomifunktionen och bidrar till att säkerställa korrekt redovisning, tydliga processer och ett välfungerande ekonomiarbete i vardagen.
Exempel på arbetsuppgifter
I rollen kan du bland annat arbeta med:

löpande redovisning och bokföring

kund- och leverantörsreskontra

kontoavstämningar

månads- och årsbokslut

moms- och skattefrågor

ekonomisk rapportering

budget- och prognosarbete

uppföljning av kostnader och intäkter

stöd till ekonomichef, controller och övrig verksamhet

Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete och som känner dig trygg i hela eller större delar av redovisningsflödet. Du är van att arbeta självständigt, ta ansvar för dina områden och säkerställa att deadlines och kvalitet hålls.
Vi tror att du har:

erfarenhet av redovisning, bokslut och avstämningar

relevant utbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet

god systemvana

goda kunskaper i Excel

god förståelse för ekonomiska processer och flöden

mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Det är starkt meriterande om du har erfarenhet från fastighetsbranschen, bostadsbolag, fastighetsförvaltning eller annan verksamhet med liknande ekonomiska flöden.
Som person är du noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Du har lätt för att samarbeta, är prestigelös i ditt arbetssätt och trivs i en roll där du får bidra med stabilitet och kvalitet i ekonomifunktionen.
Låter det här som något för dig? Välkommen med din ansökan. Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7881243-2067803".

Arbetsgivare
Poolia AB (org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Smedjegatan 19 (visa karta)
972 32  LULEÅ

Arbetsplats
Poolia

Jobbnummer
9976207

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