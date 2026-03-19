Redovisningsekonom till fastighetsbolag

Eclipse Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm
2026-03-19


Till en av våra kunder i fastighetsbranschen i centrala Stockholm rekryterar vi nu dig som är erfaren Redovisningsekonom.
Om rollen
Vi söker en driven, analytisk och kommunikativ redovisningsekonom till ett företag som arbetar med tjänster kopplade till fastighetssektorn. Du blir en del av ett mindre, sammansvetsat team som ansvarar för leveransen till en större kommersiell kund. Rollen innebär att du fungerar som kvalificerad rådgivare och arbetar nära både kollegor och kund för att säkerställa en trygg, effektiv och professionell ekonomifunktion. Bolaget befinner sig i en expansiv fas och välkomnar dig som vill vara med och forma nästa steg i utvecklingen.
Vad erbjuds du?
Du får tillgång till en arbetsmiljö som präglas av utveckling, engagemang och ett starkt samarbetsklimat. Här satsar man på hälsa, välbefinnande och kontinuerlig kompetensutveckling för att du ska kunna växa både i rollen och som person.
Dina ansvarsområden
Som redovisningsekonom kommer du att arbeta brett och ansvara för bland annat:

Löpande redovisning

Budgetarbete, bokslut, årsredovisningar, koncernrapportering och deklarationer

Kundkontakt och rådgivning inom ekonomiska frågor

Utredningar och analysarbete

Bidra till förbättringsarbete, processutveckling och automatisering

Engagera dig i verksamhetens fortsatta tillväxt och kultur

Bakgrund
Vi söker dig med gedigen erfarenhet från arbete med redovisning, gärna från fastighetsbranschen. Erfarenhet från redovisningsbyrå är meriterande, och har du arbetat i Unit4 ses det som en fördel. Du är trygg i det löpande redovisningsarbetet och van vid att upprätta bokslut och årsredovisningar. Du är bekväm i en kundnära roll och trivs i en miljö där tempot kan variera. Initiativförmåga och engagemang värdesätts högt.

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du:

Tar ansvar och gillar att arbeta självständigt med helhetsperspektiv

Är nyfiken, lösningsorienterad och driver ditt arbete framåt

Har god kommunikativ förmåga och lätt för att skapa förtroende

Är strukturerad men flexibel, och kan växla mellan detaljer och helhet

Trivs med samarbete och vill bidra till teamets energi och utveckling

Intressant?
Då vill vi ha din ansökan snarast möjligt. Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att höra av dig till Anders Tegman på telefon 0709481788

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eclipse Sverige AB (org.nr 559223-9189), https://karriar.eclipse.se
Stockholm Central (visa karta)
111 64  STOCKHOLM

