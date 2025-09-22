Redovisningsekonom till Ekonomienheten
2025-09-22
Kustbevakningen är en civil statlig beredskapsmyndighet som ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss på uppdrag av regering och riksdag. Med vår maritima förmåga är Kustbevakningen också en viktig myndighet i Sveriges totalförsvar. En viktig del i sjöövervakningsuppdraget är att tillse säkerhet i Sveriges maritima zoner. Detta sker bland annat genom brottsbekämpning, övervakning och ordningshållande verksamhet. Kustbevakningens räddningstjänstuppdrag innefattar ett brett spektrum av olika räddningsinsatser. Bland annat miljöräddningsinsatser vid olyckor eller utsläpp och räddningsinsatser vid haverier eller nödsituationer.
Kustbevakningen är ett maritimt nav som ska tillse en civil sjölägesbild för Sverige samt att andra myndigheter får tillgång till den maritima förmåga de behöver för sitt uppdrag. En viktig del i Kustbevakningens uppdrag är att stödja andra delar av samhället utifrån den expertkunskap som myndigheten förfogar över.
Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över områdesgränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. Kustbevakningen arbetar med och har stort fokus på medarbetarskap och ledarskap och det är därför viktigt att din värdegrund stämmer överens med Kustbevakningens - helhetssyn, välvilja och engagemang. Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.
Kustbevakningen söker en ny redovisningsekonom till Ekonomienheten.
Ekonomienheten tillhör personal- och ekonomiavdelningen, som har det övergripande ansvaret inom myndigheten gällande frågor inom personal, lön, ekonomi, upphandling samt grund- och
vidareutbildning. Ekonomienheten har i sin tur övergripande och samordnande uppgifter inom
ekonomistyrning, redovisning och förvaltning av myndighetens ekonomisystem.
Enheten består idag av tretton medarbetare i rollerna controller, redovisningsekonomer,
ekonomihandläggare och systemförvaltare samtliga med placering i Karlskrona. Denna tjänst är en utökning av verksamheten och vi kommer efter denna rekrytering att vara 14 medarbetare. Placeringen är på Kustbevakningens kontor i Karlskrona.Dina arbetsuppgifter
Då denna tjänst är ny så kan arbetsuppgifterna komma att anpassas beroende på din tidigare erfarenhet och specialisering.
Arbetsuppgifter som kan bli aktuella är exempelvis att:
- hålla anläggningsredovisningen uppdaterad.
- delta i bokslutsarbete generellt och även sända månadsutfallet i statsrapporteringssystemet.
- analysera personalkostnader och utreda differenser.
- utföra avstämning av arbetsgivaravgifter och semesterlöneskuld.
- analysera momsfrågor och välja korrekt hantering.
I offentlig verksamhet är utlämnande av allmän handling en vanligt förekommande arbetsuppgift som också ingår i tjänsten. Arbetsuppgifternas fördelning inom enheten kan variera över tid, vilket kan ge möjlighet att prova på nya områden. Kvalifikationer
Som sökande har du relevant utbildning från högskola eller universitet inom ekonomi samt minst ett par års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter. Du har lätt för att kommunicera i tal och skrift, på svenska såväl som på engelska. Vi förutsätter även att du har god datorvana och mycket hög kunskapsnivå i Excel, samt god vana av att arbeta i ett ekonomisystem.
Eftersom arbetet är serviceinriktat krävs det att du har mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga samt att du trivs med ett konsultativt arbetssätt. Tydlighet och förmåga att stå upp för regelverk, ramar och beslut är viktigt.
Vidare har du hög integritet, är strukturerad, pedagogisk, noggrann och uppvisar ett gott omdöme. Vi ser gärna att du är utvecklingsintresserad, drivande och konstruktiv.
Då kommunikation med interna och externa samarbetspartners är dagliga inslag i verksamheten, kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper. Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning med tillträde snarast enligt överenskommelse.
För anställning krävs svenskt medborgarskap, körkort för personbil, drogtest samt säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen.
Kustbevakningen medverkar i utlandsuppdrag och internationella insatser. I anställningen ingår därför en skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten.
Vid tillsvidareanställning medföljer även en skyldighet att krigsplaceras.
Läs gärna om hur det är att jobba på Kustbevakningen samt om våra förmåner här: https://www.kustbevakningen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-som-kustbevakare/. Övrig information
För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Varbi för samtliga lediga jobb. Fyll i din ansökan så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Kustbevakningen är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Inför rekryteringsarbetet har Kustbevakningen tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
