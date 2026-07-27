Redovisningsekonom till Ekängengruppen
AB Effektiv Väst / Redovisningsekonomjobb / Falkenberg Visa alla redovisningsekonomjobb i Falkenberg
2026-07-27
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Hos Ekängengruppen blir du en nyckelperson i ett framgångsrikt fastighetsbolag med korta beslutsvägar. Vi ger dig helhetsansvar och goda möjligheter att påverka. Välkommen till oss!
Din framtida arbetsgivare
Ekängengruppen är ett familjeägt fastighetsbolag med rötter i Halland sedan början av 1990-talet. Det som började med egen byggnation och förvaltning av bostäder har utvecklats till en etablerad fastighetsverksamhet med kommersiella fastigheter i Falkenberg och Varberg samt flera spännande utvecklingsprojekt inför framtiden.
Bolaget drivs av två bröder, vilket innebär korta beslutsvägar, ett långsiktigt perspektiv och en verksamhet där idéer snabbt kan bli verklighet. Bland våra fastigheter finns bland annat handels- och logistikfastigheter med välkända hyresgäster som ICA Kvantum, Stora Coop i Breared, Team Sportia och Systembolaget.
Hos oss blir du en viktig del av ett mindre team där varje medarbetare har stor betydelse för verksamheten.
Vad erbjuder rollen?
Som Redovisningsekonom hos oss får du en central och självständig roll med ett brett ansvar för ekonomin i ett större antal fastighetsbolag. Du arbetar nära verksamheten och får en helhetsbild av bolagens ekonomi samtidigt som du har stor frihet att planera och strukturera ditt arbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Löpande redovisning för våra fastighetsbolag inom koncernen
• Leverantörs- och kundreskontra
• Betalningar, avstämningar och momsredovisning
• Hyresavisering kvartalsvis till våra hyresgäster
• Årsbokslut
Vi har redan kommit en bit på vägen i att automatisera och effektivisera redovisningen, men ser fortfarande goda möjligheter att utveckla arbetssätt och rutiner. För dig som vill vara med och påverka finns därför stort utrymme att bidra. Rollen kan även utvecklas med koncernkonsolidering och ett större ansvar beroende på dina ambitioner och intressen.
Vi är flexibla när det gäller omfattningen och kan anpassa tjänsten till 75–100 % utifrån dina önskemål. Placeringen är på vårt trevliga kontor i centrala Falkenberg.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av att självständigt arbeta med redovisning på flera bolag och som trivs med att ta ansvar för hela ekonomiprocessen. Du har eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande praktisk erfarenhet.
Som person är du strukturerad, noggrann och självgående. Du trivs med ett stort förtroende och eget ansvar, i en roll där du får ta egna initiativ. Du är serviceinriktad, flexibel och trivs med en varierande tjänst i ett mindre team.
Är detta din perfekta match?
Hos Ekängengruppen får du en självständig roll med helhetsansvar, stort förtroende och frihet att forma ditt arbete. Du blir en nyckelperson i ett mindre team hos en trygg och framgångsrik lokal arbetsgivare med korta beslutsvägar. Rollen erbjuder en varierad vardag, nära kontakt med verksamheten och goda möjligheter att utvecklas över tid.
Omfattning: 75-100 % enligt önskemål.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Sista ansökningsdatum är 2026-08-16. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Ingrid Törngren på ingrid@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7879628-2118005". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Åkarevägen 17 (visa karta
)
311 32 FALKENBERG Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
10013202