Redovisningsekonom till Doka Sverige
2025-12-22
Doka Sverige AB är ett dotterbolag till Doka GmbH med representanter i över 70 länder. Vi bedriver försäljning och uthyrning av formutrustning för alla typer och storlekar av projekt där platsgjuten betong ingår. I Sverige finns vi med huvudkontor i Uddevalla. Sedan början av 2009 finns vi även etablerade i Rosersberg och har nu öppnat en depå i Helsingborg. Vi kompletterar våra tre depåer med ett flertal lokala försäljningskontor i bland annat Göteborg, Boden och Sundsvall. Doka Sverige AB arbetar med marknadens mest moderna formsystem.
Tjänstebeskrivning
Doka Sverige söker en driven redovisningsekonom till sin ekonomiavdelningen där du tillsammans med ekonomiteamet kommer att arbeta med löpande redovisning och ekonomifrågor. Du upprättar, utvecklar och kvalitetssäkrar rutiner och processer inom redovisning. Du erbjuds en stimulerande roll som ger dig möjlighet att växa och du blir en del av teamets fortsatta utveckling. Tjänsten är ett vikariat till 1/9-26 .
I rollen som redovisnings ekonom är en bred och utmanade roll och i dina arbetsuppgifter ingår:
• Löpande bokföring
• Kund-leverantörsreskontra
• Avstämningar
• Fakturering
• Momsdeklarationer/skattedeklarationer
• Balandavstämning
• Månads- och årsbokslut
• I samarbete med gruppledare och ekonomi arbeta med förbättringar av avdelningens rutiner och processer .
Tjänsten kommer även att innefatta en del Lönehantering och då i systemet HOGIA .
Då Doka Sverige är en del av Doka-Koncernen kommer en stor del av arbetet styras av moderbolaget som de har en löpande kontakt med i avseende av riktlinjer och processer, ekonomisystem och rapportering.Kvalifikationer
Vi ser att du som söker har erfarenhet av ekonomiarbete och även varit med och hanterat löner . Om du har arbetat eller har erfarenhet av SAP är det meriterande men inget krav. Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska samt goda kunskaper i Officeprogrammen, framför allt Excel.
Vi söker dig som är en lagspelare som brinner för ekonomi och har en stark sifferförståelse med ett öga för detaljer. Du är nyfiken och har en vilja och öppenhet att för ta sig an utmaningar. Därtill trivs du att arbeta i en föränderlig miljö och har lätt för att anpassa sig efter nya krav. Vi ser även att du har förmågan att identifiera problem, uppmärksamma "red flags" och hitta lösningar.
Vad erbjuder vi dig?
Doka är ett familjeägt företag och det är också vad som definierar vår kultur och sätt att arbeta. Vi är stolta över våra produkter och lösningar och det sätt vi jobbar tillsammans för att nå våra mål. Vi erbjuder ett klimat där nära samarbete, flexibilitet och passion är vägledande.
Vår internationella miljö ger bra möjligheter för dig att utvecklas både professionellt och personligen. Det finns inget som stoppar dig från att jobba i andra länder, ändra arbetsområde eller bredda dina kunskaper.
Låter detta intressant?
Vår samarbetspartner i denna inhyrning är rekryteringsföretaget NearYou. Har du frågor, så tveka inte att ringa rekryteringskonsult Magnus Andersson tel. 070 785 84 44. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast, dock senast 8/1 . I den här processen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
