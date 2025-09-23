Redovisningsekonom till Confirma Sveriges Shared Service Center
Crona Software AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg
2025-09-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Crona Software AB i Göteborg
, Alingsås
, Helsingborg
, Solna
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bygga upp en redovisningsfunktion som matchar en miljardkoncerns krav? Vi söker nu en Redovisningsekonom till vårt Shared Service Center i Göteborg. Här får du chansen att ta stort eget ansvar för redovisningen i flera koncernbolag - och samtidigt bidra till att utveckla en modern och effektiv redovisningsavdelning.
Din roll
Som redovisningsekonom blir du ansvarig för redovisningen i 3-5 koncernbolag. Du säkerställer att bokföring, bokslut och rapportering levereras med hög kvalitet och enligt tidplan. Rollen är både självständig och samarbetande - du driver dina egna processer men är också en del av ett engagerat team som stöttar varandra och strävar efter att utveckla arbetssätt och system.
Du arbetar bland annat med:
Löpande bokföring, periodiseringar och kontoavstämningar
Månads- och årsbokslut samt upprättande av årsredovisningar och deklarationer
Moms- och anläggningshantering
Rapportering av månads-, delårs- och årsbokslut
Utveckling och effektivisering av rutiner inom redovisningsfunktionen
Att stötta juniora kollegor i deras dagliga arbete
Vem är du?
Vi söker dig som är självgående, ambitiös och vill vara en drivande del i att utveckla vår redovisningsfunktion.
Du har en högskoleutbildning inom ekonomi och minst tre års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete.
Erfarenhet av koncernmiljö och affärssystem som Dynamics 365 Business Central är meriterande.
För att trivas och lyckas hos oss tror vi att du är:
Noggrann och analytisk - med känsla för både helheten och detaljerna
En bra kommunikatör och relationsbyggare
Positiv, lösningsorienterad och trivs i en miljö där det händer mycket
Drivande, engagerad och mån om att leverera med hög kvalitet
Vad erbjuder vi?
På Confirma får du möjlighet att kombinera operativt arbete med att påverka och förbättra rutiner och processer. Du blir en del av ett prestigelöst och inkluderande team med korta beslutsvägar, där alla bidrar aktivt till att bygga en redovisningsfunktion i toppklass.
Vi erbjuder en modern och flexibel arbetsmiljö med placering i Göteborg och möjlighet till hybridarbete. Din anställning sker i Crona Software AB, ett av koncernbolagen i Confirma Software.
Vi erbjuder dig: Heltid, fast månadslön, pensionsavsättning, friskvårdsersättning m.mPubliceringsdatum2025-09-23Så ansöker du
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar kandidater löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
Om Confirma Software
Confirma Software är en ledande leverantör av vertikala mjukvarulösningar för små och medelstora företag i Norden. Sedan starten 2019 har koncernen genomfört över 25 bolagsförvärv och har idag en omsättning på över 1 miljard kronor samt cirka 18 000 abonnemangskunder. Huvudkontoret ligger i Stockholm och huvudägare är Abry Partners, en private equity-fond baserad i Boston, USA.
Kontaktperson vid frågor:
Patrik Lavstrand
Head of Group Accounting & Reporting / Finance Director Swedenpatrik.lavstrand@crona.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Endast ansökan via knapp "Ansök här" Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Redovisningsekonom". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Crona Software AB
(org.nr 556453-3817)
Lindholmspiren 7, våning 4 (visa karta
)
402 71 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Patrik Lavstrand patrik.lavstrand@crona.se Jobbnummer
9521948