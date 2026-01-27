Redovisningsekonom till ByggPartner i Dalarna
2026-01-27
Vill du arbeta brett med redovisning i ett stabilt och framåtlutat byggbolag med stark lokal förankring? ByggPartner i Dalarna söker nu en noggrann och engagerad Redovisningsekonom som vill bli en viktig del av vår ekonomiavdelning och bidra till koncernens fortsatta utveckling.
Om rollen:
Som Redovisningsekonom hos oss blir du en nyckelperson i redovisningsfunktionen inom ByggPartner Dalarna-koncernen. Du arbetar nära våra verksamheter och deltar i hela redovisningskedjan - från löpande bokföring till bokslut och årsredovisningar. Rollen passar dig som trivs med både helhet och detaljer och som vill bidra till att utveckla effektiva och moderna ekonomiprocesser. Du rapporterar till vår Redovisningschef.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
I rollen som Redovisningsekonom kommer du bland annat att:
Arbeta med löpande bokföring och avstämningar
Ansvara för anläggningsreskontra
Upprätta momsdeklarationer
Medverka i månads-, kvartals- och årsbokslut
Arbeta med årsredovisningar och inkomstdeklarationer
Ta fram underlag till koncernrapportering
Delta i utveckling och effektivisering av processer, arbetssätt och system
Vara stöd och bollplank i redovisningsfrågor inom organisationen
Delta i interna projekt kopplade till redovisning
Medverka vid utbildningsinsatser inom redovisningsområdet
Säkerställa att lagar, regler och interna riktlinjer följs
Vara kontaktperson gentemot revisorer och myndigheter
Vem vi söker:
Vi söker dig som har erfarenhet av brett redovisningsarbete och som drivs av ordning, struktur och kvalitet. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du gillar utveckling och ser värdet i att förbättra processer och arbetssätt.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Eftergymnasial utbildning inom redovisning/ekonomi
Erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
God systemvana och intresse för att utveckla befintliga rutiner
God kommunikativ förmåga och en serviceinriktad inställning
Vi erbjuder:
Hos ByggPartner får du arbeta i ett värderingsstyrt företag med högt engagemang och korta beslutsvägar. Här får du möjlighet att påverka, utvecklas och vara en del av ett team som värdesätter kompetens, samarbete och kvalitet. På ByggPartner kan den som vill få möjlighet att växa och utvecklas, komma till tals och bidra till förbättring. ByggPartner är det lilla, stora byggföretaget. Vi ska upplevas som familjära och informella, men samtidigt effektiva och proffsiga.
Varmt välkommen med din ansökan!
ByggPartner i Dalarna AB är en del av ByggPartner Gruppen AB som är ett expansivt börsnoterat byggbolag med rötterna i Dalarna. Idag omfattas koncernen av flera byggbolag, Flodéns i Göteborgsregionen, Åhlin & Ekeroth i Östergötland och ByggPartner i Dalarna AB. Tillsammans i koncernen är vi cirka 1 100 anställda och har en omsättning på ca 5 miljarder kronor.
ByggPartner i Dalarna AB är i Dalarna marknadsledande som byggföretag och i övriga geografier siktar vi på fortsatt expansion. Vi är det stora byggbolaget med det lilla företagets smidighet och korta beslutsvägar. Sunt förnuft präglar allt vi gör. Vi erbjuder Byggentreprenad, Byggservice, Ställningar och fallskydd . Vi finns representerade i Avesta, Borlänge, Falun, Gävle, Hedemora, Stockholm, Uppsala och Västerås. ByggPartner har cirka 600 medarbetare. År 2023 omsatte vi cirka 2,7 miljarder kronor
