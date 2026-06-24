Redovisningsekonom till Absolicon
Poolia AB / Redovisningsekonomjobb / Härnösand Visa alla redovisningsekonomjobb i Härnösand
2026-06-24
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Vill du arbeta i ett innovativt teknikbolag där du får möjlighet att ta ett stort ansvar inom ekonomi och redovisning? Absolicon söker nu en redovisningsekonom som vill vara med och utveckla ekonomifunktionen i ett växande bolag med internationell verksamhet.Publiceringsdatum2026-06-24Om tjänsten
Som en del av bolagets ledningsgrupp är du med och driver Absolicons fortsatta utveckling. Du förväntas bidra med initiativ, idéer och förbättringsförslag som stärker ekonomifunktionen och bolagets interna processer i takt med företagets tillväxt.
I rollen som redovisningsekonom har du ett helhetsansvar för bolagets ekonomifunktion. Du arbetar brett med redovisning, ekonomistyrning och projektadministration samt bidrar till att skapa effektiva arbetssätt och en stabil grund för bolagets fortsatta expansion inom solenergiområdet.
Du kommer att arbeta nära verksamheten och få möjlighet att växa tillsammans med bolaget.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Löpande bokföring och redovisning.
• Leverantörs- och kundreskontra.
• Fakturering och fakturahantering.
• Löneadministration.
• Månadsavstämningar och ekonomisk rapportering.
• Medverka i bokslutsarbete och kvartalsrapportering för ett noterat bolag.
• Ansvara för ekonomisk uppföljning, rapportering och administration av projekt finansierade av EU och Vinnova.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Vill arbeta brett med ekonomi i ett företag med uppgift att förändra världens energiförsörjning.
• Har erfarenhet av redovisning och löpande bokföring.
• Har god förståelse för ekonomiska flöden och redovisningsprinciper.
• Är van att ta initiativ, arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter.
• Trivs i en entreprenöriell och föränderlig miljö där du får vara med och utveckla processer, rutiner och arbetssätt.
• Kommunicerar obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska.
Erfarenhet från eget företagande, noterade bolag och projektredovisning är meriterande.
Vad erbjuder Absolicon?
Hos Absolicon blir du en del av ett teknik- och utvecklingsbolag där mycket händer. Här får du möjlighet att påverka, utveckla arbetssätt och successivt ta ett större ansvar inom ekonomiområdet. Rollen erbjuder en varierad vardag där traditionellt redovisningsarbete kombineras med projektredovisning och utveckling av interna processer.
Låter detta som nästa steg i din karriär? Välkommen med din ansökan.
I denna rekryteringsprocess samarbetar Absolicon med Poolia. Vid frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare, Sofie Cardegren, sofie.cardegren@poolia.se
.
Om verksamheten
Absolicon med 14 anställda är noterat på Spotlight stock market och har 5500 aktieägare. Bolaget utvecklar och levererar solvärmesystem för industri och fjärrvärme baserat på egen patenterad solfångarteknik. Efter förvärvet nyligen av finska Savosolar är Absolicon en av Europas ledande aktörer inom storskalig solvärme för industrier och städer. Absolicons lösningar används för att skapa kostnadseffektiva och hållbara värmesystem där solvärme kombineras med andra energikällor och energilagring. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
Esplanaden 10 (visa karta
)
852 32 SUNDSVALL Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Sofie Cardegren sofie.cardegren@poolia.se 073-344 71 76 Jobbnummer
9978006