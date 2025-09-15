Redovisningsekonom sökes till storbank!
Vill du utvecklas inom redovisning i en dynamisk och internationell bankmiljö? Som redovisningsekonom hos vår kund får du chansen att arbeta med varierande uppgifter, ta ansvar för viktiga processer och bidra till att säkerställa hög kvalitet i bankens finansiella rapportering. Här blir du en del av ett kompetent team där samarbete, precision och utveckling står i fokus.Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
Perido söker en redovisningsekonom till vår kund, en av nordens största banker. Tjänsten är placerad i Solna, där det finns möjlighet att arbeta på distans två dagar i veckan.Arbetsuppgifter
I rollen som redovisningsekonom kommer du att ha en viktig roll i att hantera centrala redovisningsprocesser, bland annat dagliga, veckovisa och månatliga bokningar, avstämningar och uppföljningar. Du ansvarar för månadsbokslut samt avstämning av bankkonton och säkerställer att den finansiella rapporteringen är korrekt och levereras i tid.
En stor del av arbetet innebär att hantera underleveranser från kortsystem till Agresso, sköta tillhörande bankkonton, utföra dagliga avstämningar och arbeta med redovisning i huvudboken. Med tanke på höga transaktionsvolymer och strikta tidsramar är ditt bidrag avgörande för att teamets leveranser ska hålla hög kvalitet. I rollen ingår också att identifiera och hantera eventuella problem som kan uppstå mellan systemen, samt att samarbeta med relevanta intressenter för att lösa dessa på ett effektivt sätt.
Dina egenskaper
Vi söker dig som har en bakgrund inom redovisning, med relevant utbildning och gärna viss praktisk erfarenhet av exempelvis kund- eller leverantörsreskontra, balansavstämningar eller liknande arbetsuppgifter. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du är noggrann och strukturerad, med en lösningsorienterad inställning. Du trivs med att samarbeta och bidrar till en positiv teamanda, samtidigt som du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig tydligt i både tal och skrift.
Låter detta som en beskrivning av dig? Då tycker vi att du ska skicka in din ansökan redan idag!Kvalifikationer
1-2 års erfarenhet som redovisningsekonom (deltid eller heltid)
Universitetsutbildning eller yrkeshögskoleutbildning inom relevant område
Flytande svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
Meriterande:
Kunskaper i Excel
Kunskaper i Agresso
Tidigare erfarenhet av arbete inom bankTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2026-09-11. Start asap.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35457 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
