Redovisningsekonom sökes till Stockholm
2026-04-23
Vår slutkund är ett framstående företag inom bank- och försäkringsbranschen. Vi söker dig som vill bidra till en central funktion. Här erbjuds du en dynamisk miljö med moderna ekonomisystem och fokus på digitalisering och automatisering.Publiceringsdatum2026-04-23Om tjänsten
I rollen som Redovisningsekonom kommer du att arbeta operativt inom leverantörsreskontra (AP-processen) och säkerställa effektiv leverans med hög kvalitet. Du blir en del av ett team som präglas av högt tempo och nära samarbete, där du bidrar till att säkerställa att det dagliga arbetet håller hög kvalitet och levereras enligt plan.
Du erbjuds
Du blir en del av ett engagerat och utvecklingsorienterat team där du får möjlighet att påverka och bidra till framtida arbetssätt. Vår kund erbjuder en arbetsplats med god struktur och moderna system. Du arbetar i fina lokaler på Kungsholmen.Dina arbetsuppgifter
Denna roll fokuserar primärt på operativt arbete inom leverantörsreskontra (AP-processen), inklusive hantering av fakturor, betalningar och avstämningar, samt att bidra till processförbättringar.
Arbeta operativt i hela flödet inom AP-processen: ankomstregistrering, kontering, granskning, påminnelsehantering och inkasso.
Löpande uppgifter inom transaktionsredovisning.
Utveckla, dokumentera och förbättra rutiner, kontroller och processer.
Hantering av inkommande fakturor och betalningar.
Avstämningar och bokslutsarbete.
Bidra till löpande förbättringsinitiativ.
Säkerställa att arbetet följer företagets policys och tillämpliga lagar.
Vi söker dig som har
God kunskap och erfarenhet inom löpande redovisning.
Avslutad kandidatexamen inom relevant område.
Erfarenhet av arbete med leverantörsreskontra (AP-processen).
Förmåga att utföra avstämningar och medverka i bokslutsarbete.
God förståelse för ekonomiska flöden och helhetsperspektiv.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av systemen Rillion och Workday.
Kunskap om moms och arbetsgivardeklarationer.
Erfarenhet av myndighetsrapportering.
Erfarenhet av kundreskontra.
Intresse för och förmåga att bidra till processförbättringsarbete.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Stresstolerant & målmedveten
Social & ordningsam
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KJZFXJ". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Jobbnummer
9872654