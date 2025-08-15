Redovisningsekonom sökes till företag i Timrå
2025-08-15
Vi söker just nu en redovisningsekonom till ett företag som befinner sig i en spännande utvecklingsfas med fokus på fortsatt tillväxt.
Verksamheten präglas av entreprenörskap, innovationskraft, omtanke och långsiktighet.
Vi letar efter dig som vill ta steget in i en central roll och bidra till att forma framtiden. Här får du möjlighet att arbeta i en framåtriktad organisation där ditt arbete gör verklig skillnad.Publiceringsdatum2025-08-15Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat rekryterings-, bemannings- och omställningsföretag. Med lång erfarenhet, kompetens och nära relationer är vi en ovanligt personlig HR-partner i en alltmer digital värld. Vi ser våra konsulter som mer än bara en resurs vi hyr ut, våra kandidater som kunder och våra kunder som samarbetspartners.
KFX HR-partners fokus har alltid varit att bygga långsiktiga relationer. Vårt mål är att vara våra kunders första val av HR-partner och branschens bästa arbetsgivare. Våra ledord på KFX är stolthet, omtanke och engagemang och dessa genomsyrar allt vi gör.Dina arbetsuppgifter
I rollen som redovisningsekonom kommer du bland annat att sköta löpande bokföring och avstämningar för koncernen, göra ekonomiska analyser och rapportera till ledningen samt delta i verksamhetsutveckling och vara rådgivande i ekonomiska frågor.
Du kommer även att:
• Hålla i månatliga resultatgenomgångar för våra bolag
• Självständigt upprätta månadsbokslut och delta i årsbokslut
• På sikt ta större ansvar för årsredovisningar enligt K3
• Hantera skattedeklarationer, moms och ekonomiska rutiner
• Delta i budgetarbetet på bolags- och koncernnivå
• Arbeta med leverantörs- och kundreskontra
• Allt detta görs i nära samarbete med både ekonomiteamet och kollegor i koncernens olika bolag. Kvalifikationer
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och ser värden i kvalitet. Du är en kommunikativ person som trivs med samarbete. Du kan planera och prioritera med ett helhetsperspektiv i kombination med ett genuint intresse för ekonomi och problemlösning.
• Har relevant utbildning inom ekonomi
• Har minst tre års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete (inkl. bokslut, årsredovisning och deklarationer)
• Har flytande kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, tal och skrift.
• Erfarenhet av koncernredovisning, lager, produktion och import/export är meriterande. Viktigast är att du delar våra värderingar och bidrar med vänlighet, ödmjukhet och positiv energi. Övrig information
Tillträde: enligt överenskommelse
Omfattning: heltid
Lön: individuell lönesättning (Kollektivavtal Unionen)
Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Amanda Blomkvist på amanda.blomkvist@kfx.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ta därför chansen och sök redan idag! Ersättning
