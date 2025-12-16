Redovisningsekonom sökes omgående - Stockholm
2025-12-16
Vi söker en senior redovisningsekonom för ett konsultuppdrag på ungefär sex månader. Du kommer ingå i ett redovisningsteam bestående av nio personer och ha ett brett ansvar inom den dagliga ekonomifunktionen. Rollen omfattar främst:
• Daglig redovisning och bokföring * Hantering av leverantörsfakturor och betalflöden (Accounts Payable) * Löpande kontoavstämningar internt * Medverkan i delar av månads- och årsbokslutsprocessenPubliceringsdatum2025-12-16Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av arbete som redovisningsekonom
Van att arbeta självständigt med löpande redovisning och avstämningar
Erfarenhet av bokslutsarbete på månads- och/eller årsnivå
Mycket god systemvana i Unit4/Agresso
Noggrann och strukturerad med förmåga att driva uppgifter i mål
Trivs i samarbete med andra och i en föränderlig miljö
Meriterande:
Erfarenhet av att upprätta årsredovisningar i mindre bolag
Tidigare uppdrag som konsult inom liknande redovisningsområden
Tillträde och ansökan:
Startdatum: 2026-01-30
Uppgradslängd: ca 6 månader
Sista ansökningsdagen: ASAP
Ort: Solna
Kontaktperson: 0790 062 711
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
