Redovisningsekonom sökes i Borlänge 60%
2026-02-09
Vi på Perido söker nu en redovisningsekonom till vår kund, ett modernt och värderingsstyrt lärosäte som präglas av öppenhet, utveckling och ett nära samarbete mellan medarbetare. Här arbetar man i en miljö där digitalisering och flexibilitet är centrala delar av verksamheten, och där nya idéer uppmuntras. Du utgår från kontoret beläget i Borlänge.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Som redovisningsekonom arbetar du dagligen i olika ekonomisystem och hanterar löpande redovisning såsom kund- och leverantörsreskontra, huvudbokföring samt kassa- och bankavstämningar. Rollen innefattar även budgetarbete, att ta fram ekonomiska rapporter och analysera resultat och bokslut. I arbetet ingår dessutom att delta i budgetuppföljning samt att utföra avstämningar, felsökningar och kontroller. Mot slutet av uppdraget ansvarar man även för uppgifter kopplade till årsbokslut.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbete i ekonomisystem som Unit 4 ERP, Raindance eller Visma
Löpande redovisning och bokföring, inklusive reskontror och avstämningar
Budgetarbete och deltagande i budgetuppföljning
Framtagning av ekonomiska rapporter samt analys av resultat och bokslut
Genomförande av avstämningar, felsökningar och interna kontroller
Dina egenskaper
I den här rollen har du stor nytta av att vara noggrann och strukturerad, eftersom arbetet kräver både precision och ett öga för detaljer. Rollen innebär ofta många parallella uppgifter och deadlines, vilket gör att god organisationsförmåga och ett effektivt arbetssätt är viktigt. Det är också en fördel att vara analytisk och kunna se samband i ekonomiska flöden för att upptäcka avvikelser och bidra med värdefulla insikter. Eftersom tjänsten ofta innebär samarbete med kollegor och andra avdelningar är kommunikativa färdigheter och en serviceinriktad inställning betydelsefulla.
Är det här en utmaning du vill ta dig an?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom ekonomi eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning inom aktuellt område samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som redovisningsekonom
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Goda kunskaper i förekommande bokföringssystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
Erfarenhet av statlig redovisning
Erfarenhet av projektredovisning och projektavtal
Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenskaTjänstens omfattning och tillträde
Deltid 24h/v, konsultuppdrag till och med 2026-11-13. Start omgående.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
